Ekonomi Borsa yeni haftaya rekorla başladı Tüm zamanların en yüksek seviyesinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa yeni haftaya rekorla başladı: Tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Borsa İstanbul'da 7 Kasım yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, yüzde 0,89 artarak haftaya 4.254,34 puanla rekor seviyeden başladı.

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Haber Merkezi AA
Borsa yeni haftaya rekorla başladı: Tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,36 puan ve yüzde 0,89 değer kazanarak 4.254,34 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 1,28 ve holding endeksi yüzde 1,14 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47'yle metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 0,20'yle turizm oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü de önceki kapanışa göre yüzde 2,72 artışla 4.216,98 puandan tamamlayarak kapanış rekoru tazeledi. Endeks, geçen haftanın tamamında ise yüzde 8,71 değer kazandı.

Analistler, küresel piyasalarda para politikalarına yönelik belirsizlikler ile yüksek enflasyon ve resesyon kaygılarının gündemin odağındaki yerini koruduğunu, Borsa İstanbul'da ise pozitif görünümün sürdüğünü söyledi.

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