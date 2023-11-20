Bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi yüzde 0,67 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile iletişim oldu.

Fed yetkililerinin hala temkinli tutumlarını koruduklarına da dikkati çeken analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise büyük ihtimalle bankanın gelecek yıl haziran ayından itibaren faiz indirimlerine başlayabileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Almanya'da ÜFE ve ABD'de öncü göstergeler endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.180 seviyelerinin direnç, 7.730 ve 7.590 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.