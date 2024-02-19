Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya’nın sürekli olarak “Avrupa’ya enerji vermemekle” suçlandığını belirterek, “Biz hiçbir şeyi kısıtlamıyoruz, her şeyi veriyoruz. En güvenilir ortak da Türkler oldu. İşte, TürkAkım üzerinden sevkiyat yapılıyor" dedi.