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Ekonomi

Borsada 35 yaş altı rekoru: Bir ayda 657 bin kişi daha geldi

Borsa İstanbul'da rekor rallisi devam ederken yatırımcı akını da sürüyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun yayımladığı verilere göre borsada yatırımcı sayısı 6 milyon 257 bin 415 kişi rekor tazeledi. Verilere göre 15 günde yatırımcı sayısındaki artış 627 bin olurken, bir aylık artış 1 milyon 158 bin oldu. Söz konusu rekorda halka arzlar etkili olurken 35 yaş altı yatırımcı sayısı 1 ayda 657 bin yükseldi.

10:28 . 5/09/2023 Salı
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı rekor kırmaya devam ediyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun son yayımladığı verilere göre 31 Ağustos itibarıyla borsadaki yatırımcı sayısı 6 milyon 247 bin 715'e ulaştı.


Böylece son 1 ayda borsadaki yatırımcı sayısı 1 milyon 158 bin 780 kişi artmış oldu.

31 Ağustos itibarıyla yatırımcıların 6 milyon 244 bin 55'ini yerli yatırımcılar, 23 bin 660'sını ise yabancı yatırımcılar oluşturdu.


Son dönemde yatırımcı sayısındaki hızlı artışta halka arzlar etkili olurken gençlerin de borsaya ilgisinin arttığı görüldü.


35 yaş altı 657 bin yeni yatırımcı


Habertürk'te yer alan habere göre; Ağustos ayında 35 yaş altı yatırımcı sayısı toplamda 657 bin 330 yükseldi. En hızlı artış kişi sayısı olarak 21 bin 628 yeni yatırımcıyla 25-29 yaş aralığında kaydedildi. Bunu 204 bin 68 kişilik artışla 20-24 yaş aralığı ve 176 bin 101 kişilik artışla 30-34 yaş aralığı takip etti.


Son 1 ayda oransal olarak yaşanan değişime bakıldığında ise 15-19 yaş aralığındaki yatırımcı sayısının yüzde 74.6 arttığı görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 50.2'lik artışla 20-24 yaş aralığı takip etti.


Yaş gruplarına göre son 1 ayda yatırımcı sayılarındaki değişimler:


Son verilerle beraber yılın ilk 8 ayında borsadaki yatırımcı sayısı 2 milyon 464 bin 228 kişi artmış oldu.

Yatırımcı sayısında rekorların kırıldığı ağustos ayında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 9.7 yükseldi. Endeksteki yükseliş 2023 genelinde yüzde 43.8 oldu.






#Borsa İstanbul
#BİST 100
#Borsa yatırımcı
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