Borsada bayram düzenlemesi: Yarınki işlemlere 10 günlük takas süresi verildi

Borsa İstanbul pay piyasalarında işlemlerin takası "T+2"de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası çalıştığı için bugün gerçekleştirilen bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi pazartesi günü yapılacak, yarın işlem yapan yatırımcının tahsilat ve ödemeleri ise 10 gün sonraya, 3 Temmuz'a kalacak. Yatırımcı gelecek hafta pazartesi ya da arife günü geçekleştirdiği işlemlerin nakit gerçekleşmesi için ise 4 Temmuz Salı gününü bekleyecek.