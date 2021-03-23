Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, saat 09.55 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 10.20'de tek fiyat emir toplama, 10.25'de eşleştirme yapılacak ve 10.30'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10.20'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10.30'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10.30'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir."

REKLAM

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi dün de iki kez tetiklenerek sürekli işlemlerin geçici olarak durdurulmasına neden olmuştu. Devre kesici, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.

EKONOMİ Borsa İstanbul'dan açığa satışta önemli karar

DEVRE KESİCİ NEDİR?

Borsalarda işlem yapan yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi için ani fiyat dalgalanmalarından koruyan sisteme devre kesici denir.

Bir senet fiyatında yüzde 10 yükseliş ya da yüzde 5 düşüş meydana geldiğinde devre kesici müdahil olur ve bütün emirleri iptal eder.

Borsada devre kesici uygulaması otomatik olarak devreye girer, manuel bir müdahale gerektirmez.

REKLAM

Otomatik Seans Durdurma Sistemi (Devre Kesiciler) kısaca; Sürekli İşlem Bölümü'nde fiyat değişiminin eşik değeri aşması durumunda işlemlerin geçici süre durdurulması ile emir toplama aşamasına alınması durumudur.

EKONOMİ Yine kur saldırısı