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Ekonomi

Borsada işlemlerin durdurulmasına karar verildi

Borsa İstanbul AŞ, borsada işlemlerin durdurulmasına karar verildiğini açıkladı. Borsa İstanbul'un işlemlerin durdurulmasına ilişkin duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

11:18 . 8/02/2023 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Borsa İstanbul'un işlemlerin durdurulmasına ilişkin duyuruda, "Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.


Bugün, BIST 100 endeksinde düşüşün yüzde 5 ve yüzde 7 sınırını aşması sonrası sırasıyla saat 10.12.01 ve 10.42.31'de Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalışmıştı.

Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin 2. kez çalışmasının ardından Borsa İstanbul AŞ tarafından yapılan duyuru ile işlemler tamamen durduruldu.



#Borsa İstanbul
#Piyasalar
#Türkiye Ekonomisi
35 dakika önce
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Borsada işlemlerin durdurulmasına karar verildi
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