Borsada parası olan yatırımcılar dikkat! Bugün son gün

BİST, 20 Haziran 2024 tarihinde yeniden işlemlere başlayacak.
Borsa İstanbul 17-18-19 Haziran 2024 tarihlerinde Kurban Bayramı nedeniyle işleme kapalı olacak.
20 Haziran 2024 tarihinden itibaren işlemler başlayacak.
Borsa İstanbul'da hisse satıldığında parası 3 gün sonra hesaba geçiyor.
- Başka bir anlatımla bugün hisse satıldığı varsayılırsa Çarşamba birinci gün, Perşembe ikinci gün ve Cuma üçüncü günde para hesaba geçiyor.
Bu durum resmi tatil ve hafta sonuna denk gelirse üçüncü gün hangi işlem gününe denk gelirse para o zaman hesaba geçiyor.
#Borsa İstanbul
#Borsa
#BIST
1 saat önce