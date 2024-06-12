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Ekonomi

Borsada parası olan yatırımcılar dikkat! Bugün son gün

Kurban Bayramı süresince kapalı olacak Borsa İstanbul'da bugün satış yapan hisse sahipleri paralarını cuma günü hesaplarına görebilecek. Yarın satılan hisseler 20 Haziran'da, cuma günü satılan hisselerin parası 21 Haziran'da hesaplarda olacak.

10:02 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
BİST, 20 Haziran 2024 tarihinde yeniden işlemlere başlayacak.
BİST, 20 Haziran 2024 tarihinde yeniden işlemlere başlayacak.

Borsa İstanbul 17-18-19 Haziran 2024 tarihlerinde Kurban Bayramı nedeniyle işleme kapalı olacak.

20 Haziran 2024 tarihinden itibaren işlemler başlayacak.

Borsa İstanbul'da hisse satıldığında parası 3 gün sonra hesaba geçiyor.

  • Başka bir anlatımla bugün hisse satıldığı varsayılırsa Çarşamba birinci gün, Perşembe ikinci gün ve Cuma üçüncü günde para hesaba geçiyor.

Bu durum resmi tatil ve hafta sonuna denk gelirse üçüncü gün hangi işlem gününe denk gelirse para o zaman hesaba geçiyor.



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