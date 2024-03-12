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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran ve kaybettiren sektörler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 yükselişle 9.147,51 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,78 ile tekstil deri, en çok gerileyen 0,79 ile bilişim oldu.

10:09 - 12/03/2024 mardi
Güncelleme: 10:10 - 12/03/2024 mardi
AA
Arşiv
Arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,68 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 9.147,51 puana yükseldi.


Bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,78 ile tekstil deri, en çok gerileyen 0,79 ile bilişim oldu.


Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kaybıyla 9.131,82 puandan tamamladı.


Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli bir seyir izlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin ise devam ettiğini söyledi.


ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,1 artması beklenirken, söz konusu verinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceği tahmin ediliyor.


Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, İngiltere'de işsizlik oranı ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.


  • Öte yandan, AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 2 milyar 460 milyon dolar açık verdiğini tahmin ediyor. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 30 milyar 611 milyon dolar olarak gerçekleşmesini bekliyor.




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