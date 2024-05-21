Borsada yeni tarihi rekor: 11 bin puan aşıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yükselişle başlamasının ardından yeni bir tarihi rekor daha kırdı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,20 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,55 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Analistler küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerinin ardından karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün de banka yetkililerinin devam etmesi beklenen açıklamalarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.