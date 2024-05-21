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Ekonomi

Borsada yeni tarihi rekor: 11 bin puan aşıldı

Borsada tarihi rekorlar serisi devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11.000 puanı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

11:15 - 21/05/2024 Salı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yükselişle başlamasının ardından yeni bir tarihi rekor daha kırdı.


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11.000 puanı aştı

Bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,20 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,55 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 0,90 yükselişle 10.739,57 puana çıkarak günü rekor kapanışla tamamladı.

Analistler küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerinin ardından karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün de banka yetkililerinin devam etmesi beklenen açıklamalarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.


Yurt içinde ise dün, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürmeye kararlı olduklarını belirterek, "Gelecek sene enflasyonu yüzde 14'e, bir sonraki sene de tek haneye düşürmek için maliye, para ve gelirler politikasında geri adım atmayacağız." dedi.







#Borsa
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