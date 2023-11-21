Kripto para borsası devi Binance'den kara para aklama, dolandırıcılık da dahil olmak üzere yıllarca süren suç faaliyetlerine ilişkin devam eden soruşturmanın kapanması için 4 milyar dolar talep edildi. Ödeme yapılması halinde Binance ABD'de faaliyetlerine devam edebilecek.