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Ekonomi Borsadan pandemi sonrası en yüksek başlangıç Güne 120000 puanın üzerinde başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul'dan pandemi sonrası en yüksek başlangıç: Güne 120.000 puanın üzerinde başladı

Borsa'dan pandemi sonrası en yüksek başlangıç: Güne 120.000 puanın üzerinde başladı

Borsa İstanbul, pandemiye rağmen yükselişini sürdürüyor. BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,75 artışla 120.170,89 puana yükseldi. Endeks piyasa açılışı sonrası 120.308 puanı görerek pandemi sonrası en yüksek seviyeyi gördü.

Haber Merkezi AA
Borsa İstanbul 120 bin puanın üzerinde.
Borsa İstanbul 120 bin puanın üzerinde.

Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana artan yatırımcı ilgisiyle yükselişini adım adım devam ettirerek 2020 yılının kayıplarını geri alan az sayıda borsadan biri olmaya devam ediyor. Bu sabah Borsa İstanbul'dan güzel haber geldi.

  • Açılışta BIST 100 endeksi, 890,02 puan ve yüzde 0,75 değer kazanarak 120.170,89 puana çıktı.

Borsa'dan mesaj gibi açılış: 1.453 puanla güne başladı
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Borsa'dan mesaj gibi açılış: 1.453 puanla güne başladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi yüzde 1,13 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en çok yükselen yüzde 1,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün günü yüzde 0,42 değer kazancıyla 119.280,87 puandan tamamladı.

Analistler, yen tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haber akışının yanı sıra ABD yönetiminin yeni teşvik paketi görüşmeleri ve AB liderlerinin kurtarma programı ve bütçe konusunda anlaşmalarının küresel pay piyasalarını pozitif etkilediğini belirtti.

Borsa salgında yüzde 30 kazandırdı: Borsa İstanbul’dan son 11 yılın en iyi çeyreklik performansı
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Borsa salgında yüzde 30 kazandırdı: Borsa İstanbul’dan son 11 yılın en iyi çeyreklik performansı

Çin ve ABD arasında yaşanan gerilimin küresel risk iştahını gölgelediğini ifade eden analistler, yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, piyasaların salgın ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber odaklı seyir izleyeceğini kaydetti.


Bakan Albayrak: Borsa İstanbul 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı
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Bakan Albayrak: Borsa İstanbul 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı
  • Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 116.500 ve 117.000 seviyelerinin destek, 120.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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