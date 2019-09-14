Ekonomi Bostancıdan Adalara 24 saat kesintisiz hizmet verecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şehir Hatları, Bostancı'dan Adalar'a 24 saat kesintisiz hizmet verecek

Bostancı'dan Adalar'a 24 saat kesintisiz hizmet verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Şehir Hatları'nın kış tarifesi kapsamında, Bostancı'dan Adalar'a 24 saat kesintisiz sefer düzenlenecek.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Şehir Hatlarından yapılan açıklamaya göre, kış tarifesi 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayıp 31 Mayıs 2020 günü son bulacak.

Tarife kapsamında İstanbul-Adalar arasındaki ring seferler 43'e yükseltilirken, Bostancı-Adalar vapur seferleri hafta içi ve hafta sonu 24 saat kesintisiz hizmet verecek. Buna göre Büyükada'dan gece 00.00 itibarıyla hareket eden vapur 01.10'da Bostancı İskelesi'ne yanaşacak. 02.00'da Bostancı'dan yolcularını alacak Şehir Hatları vapuru sırasıyla Kınalıada, Burgazada, Heybeliada'ya uğrayıp 03.10'da Büyükada İskelesine ulaşacak. Bu ring sefer 03.45 Bostancı'ya devam ederek 04.30 Bostancı, 04.55 Kınalı, 05.10 Burgaz, 05.25 Heybeliada, 05.40'ta Büyükada'ya ulaşarak gece seferini tamamlamış olacak.

Beşiktaş ve Eminönü'nden Adalar seferleri kış tarifesine göre düzenlenirken, Eminönü-Adalar hattının bazı seferleri Kabataş bağlantılı yapılacak.

Anadolu Kavağı bağlantılı Beykoz-Üsküdar, Rumeli Kavağı bağlantılı Sarıyer-Eminönü hatlarında kıyıya paralel seferler hafta içi yapılmaya devam edecek.

İstanbul'un vapurları 2019 Kış Tarifesi ile Boğaziçi, Adalar, Haliç ve İstinye-Çubuklu arabalı vapur hatlarında her gün ortalama 682 sefer gerçekleştirecek.

- "Adalar sakinlerinin ana karayla bağlantısını kesintisiz sabaha kadar sürdüreceğiz"

Adalar'ın ulaşım sorunlarının masaya yatırıldığı "Adalar Ulaşım Çalıştayı"nda alınan karar doğrultusunda, seferler sıklaştırıldı.

Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş konuya ilişkin, "Çalıştayda gündeme gelen önerileri araştırma sözü vermiştik. Kış tarifesi ile İstanbul-Adalar arasında yapılan mevcut seferlerimizi artırıyoruz. Yine geç sefer uygulamasını geliştirerek Adalar sakinlerinin ana karayla bağlantısını kesintisiz sabaha kadar sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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- Yaz sezonunda 13 milyon 213 bin yolcuya hizmet verildi

Şehir Hatlarının 3,5 aylık yaz döneminde 2018 yazına göre yolcu sayısında yüzde 11 artış görüldü. Şehir Hatları, yaz sezonunda 13 milyon 213 bin yolcuya hizmet verdi.

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