BOTAŞ duyurdu: Sanayide kullanılan doğal gaza indirim yapılacak
BOTAŞ, şubat itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16,67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 13,30 ila 17,22 arasında indirime gidildiğini duyurdu.
09:28 . 27/01/2023 Cuma
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BOTAŞ, şubat itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16,67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 13,30 ila 17,22 arasında indirime gidildiğini duyurdu.
BOTAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.
Bu kapsamda, 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
-Büyük Sanayi Kuruluşları tarafından kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında %13,30 ile %17,22 oranlarında,
-Elektrik üretimi amaçlı doğal gaz toptan satış fiyatında %16,67 oranında, indirim yapılmıştır.
Diğer taraftan, Sanayide kullanılan doğal gaz satış fiyatında 2022 Ekim ayı esas alındığında 1 Şubat 2023 tarihi itibarıyla %24,77 ile %38,45 oranlarında indirim yapılmıştır.
Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında Konutlarda Ukrayna ve Macaristan’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır."
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