BOTAŞ fiyatlarda değişikliğe gitmedi: Ukrayna'dan sonra en ucuz gaz Türkiye'de

Cuma mesajları, İslam aleminin mübarek zamanlarından biri olan Cuma gününü kutlamak, sevdiklerine iyi dileklerini iletmek veya hafta sonuna girerken motivasyon vermek amacıyla gönderilen mesajlardır. Cuma günleri Müslümanlar, cuma gününün faziletini, önemi hatırlatmak için tebrik mahiyetinde cuma mesajları gönderiyor. Anlamlı, kısa, resimli, güzel cuma mesajları ve dualarını ayrıca Twitter, Facebook, Pinterest, BİP, Telegram, Instagram gibi sosyal ağlardan da paylaşıyor. İşte 1 Eylül 2023 en güzel, resimli, yeni, kısa, farklı ve anlam yüklü cuma mesajlarını sizler için derledik.