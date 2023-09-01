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Ekonomi

BOTAŞ fiyatlarda değişikliğe gitmedi: Ukrayna'dan sonra en ucuz gaz Türkiye'de

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. doğal gaz toptan satış fiyatlarında değişikliğe gitmediğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada konutlarda, Ukrayna’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatının Türkiye'de uygulandığına da dikkat çekildi.

08:33 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Doğal gaz fiyatlarında bir değişiklik olmayacak.


Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'den "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa Fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır" açıklaması yapıldı.


1 Eylül 2023 tarihinden itibaren böylece doğal gaz toptan satış fiyatlarında değişiklik yapılmadı.

Avrupa'da en ucuz ikinci ülkeyiz


Yapılan açıklamada ayrıca "Household Energy Price lndex (HEPİ) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük Doğal Gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" denildi.




#BOTAŞ
#Doğal gaz
#Boru Hatları ile Petrol Taşıma
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