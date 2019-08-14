Boyalı çıkan sıfır otomobille ilgili emsal karar

Konya'da yaşayan Ömer G, 2014'te bir bayiden 171 bin lira ödeyerek sıfır kilometre lüks otomobil satın aldı. Aracını 11 ay kullandıktan sonra arkadaşına satmaya karar veren Ömer G, oto ekspertizinde yaptırdığı incelemede, otomobilin ön kaput, tavan, çamurluk ve kapılarında 5 parça boya olduğunu öğrendi.

Ömer G, yaşadığı şaşkınlığı atlatmasının ardından, aracı satın aldığı bayideki yetkililerle görüşerek zararının giderilmesini talep etti.

Bayiden olumsuz yanıt alan Ömer G, şikayetini avukatı aracılığıyla Aralık 2014'te mahkemeye taşıdı.

Konya 1. Tüketici Mahkemesi, otomobilin yaklaşık 1 yıl kullanıldığını gerekçe göstererek, Ömer G'nin aracının bayiye iade edilmesi talebini reddetti.

Mağdur avukatı Önder Özer'in yerel mahkemenin kararını temyiz etmesinin ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi dosyayı detaylı inceledi.

Yerel mahkemenin kararını bozan Daire, "Sıfır kilometre 'ayıplı' araç satan bayinin bu sorumluluğu alması gerekir." gerekçesiyle, otomobilin 2014'teki satış bedeli 171 bin liranın mağdura iade edilmesine karar verdi.

Kararı değerlendiren Özer, müvekkilinin kendisine başvurmasıyla karışık bir davayla karşılaştığını, Konya'daki yargılama aşamasında çok sayıdaki bilirkişi raporuyla tespit yaptırdıklarını dile getirdi.

Müvekkilinin mağduriyetinin benzerini birçok insanın farkında olmadan yaşadığını savunan Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun bir yargılama süreci oldu ve 4-5 defa bilirkişi incelemesi yapıldı. Bütün raporlarda ortak sonuç, 'otomobilin 5 parçasının boyalı olduğu' yönündeydi. Bu durum, aracın satış bedelini ciddi oranda düşürüyor, satışını da zorlaştırıyordu. Yerel mahkeme, aracın 12 ay kullanılmış olmasından otomobilin iadesini kabul etmedi. Belirli miktar 'ayıp bedeli'nde indirimin müvekkilime verilmesini hükmetti. Bunu kabul etmedik."

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"BU KARAR EMSAL NİTELİK TAŞIYOR"

Özer, yerel mahkemenin bu kararına rağmen müvekkilinin mağduriyetinin çözülmemesi nedeniyle dosyayı istinafa taşıdıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"İstinaf mahkemesi 5 yıl sonra çok güzel bir karar verdi. Şimdi arabayı vereceğiz ve ödenen parayı iade alıyoruz. Bu karar, emsal nitelik taşıyor. Burada bir karmaşa vardı, bedel indirimi mi yoksa aracın tümüyle iadesi mi gerekiyor, bu çözülmüş oldu. Tüketicinin seçimlik hakları var, müvekkilim iadesini istedi, bu da gerçekleşmiş oldu."

Dava sürecinde, aracın boyalı olması durumuyla alakalı müvekkilinden şüphe duyulduğunu belirten Özer, "Otomobilin boyaya sebep olacak bir kazaya karışmadığı emniyetten de tescil edildi. Sıfır araç alırken mutlaka boya analizi yapılması gerekiyor. Buna benzer birkaç olay daha gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

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FOTOĞRAF 14 Sınır ötesinde, terörle mücadelede, eğitimlerde ve tatbikatlarda yaygın olarak kullanılan milli piyade tüfekleri MPT-76 ve MPT-55 ile keskin nişancı tüfekleri KNT-76 ve Bora-12'nin seri üretimi, Kırıkkale'deki silah fabrikasında devam ediyor. Soğuk, sıcak, kum, yağmur ve çamur gibi ağırlaştırılmış testlerden hatasız geçen silahlar, kullanıcıların beğenisini topluyor. MKEK Silah Fabrikası Müdür Vekili Ali Gümüş, fabrikanın 1935 yılında kurulduğunu ve 1970'li yıllarda yoğun üretime başlanıldığını belirterek, 2000'den sonra da milli piyade tüfeklerinin üretimi için tasarım çalışmalarının başladığını söyledi. '23 BİN SİLAHI TSK'YA TESLİM ETTİK, 33 BİN YENİ SİPARİŞ ALDIK': MPT-76'nın tasarım çalışmalarına 2009 yılında başladıklarını ve 2017'den itibaren seri imalata geçtiklerini kaydeden Gümüş, İlk sözleşme olarak 23 bin silahı başarıyla üretip TSK'ya teslim ettik. Bu üretimin arkasından 33 bin adet daha yeni sipariş aldık... Bunun da ilk kafilesi olan 4 bin 500 adedinin üretimini tamamladık. Şu anda TSK tarafından kabul testleri devam ediyor. Önümüzdeki günlerde inşallah onun da sevkiyatını gerçekleştireceğiz diye konuştu. MPT-76'dan sonra 1,5 yıl içinde yeni piyade tüfeği olan MPT-55'i tasarladıklarını belirten Gümüş, Bu silahımızdan da şu ana kadar 52 bin adet sipariş aldık. Bunun yoğunluğu silahlı kuvvetlerimiz, daha sonra emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) şeklinde. Şu ana kadar 40 binin üzerinde silahın teslimatını gerçekleştirdik. Kalan kısmını da birkaç ay içinde yapacağız dedi. 'BU YIL 66 BİN SİLAH ÜRETECEĞİZ': Piyade tüfeklerinin ardından milli keskin nişancı tüfeklerinin üretimine başladıklarını belirten Gümüş, şunları söyledi: Bunlardan biri 'Bora-12'. Bu silahın hemen hemen 5 yıllık bir tasarım süreci oldu. Sonrasında yaklaşık 3 bin adet silahı Jandarma Genel Komutanlığı'na yoğunluklu olmak üzere üretip teslimatını gerçekleştirdik... Halen zaman zaman ihtiyaç oldukça üretimini yapıyoruz. İkinci bir keskin nişancı tüfeğimiz olarak 'KNT-76' var. Bu da yarı otomatik. MPT-76 silahımızın keskin nişancı versiyonu diyebiliriz. Daha uzun namlulu, daha uzun menzilli. KNT-76'nın menzili 800 metre. MPT-76'nın menzili 600 metredir. Bu KNT-76 silahımızın da üretimine başladık... Şu ana kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettiğimiz 619 adet KNT-76 silahımız var. Önümüzdeki birkaç hafta içinde 393 adet daha teslim edeceğiz. Jandarma ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na da 50-100 civarında bir miktarda teslimatta bulunduk. 2018'de 58 bin adet silah üretimi gerçekleştirdik. Bu yıl bütçemize koyduğumuz 66 bin silah üretiminin yaklaşık 40 binini bitirdik. Geri kalan kısmını da önümüzdeki aylarda bitireceğiz. YENİ TASARLANAN SİLAHLAR ÜRETİME HAZIR: Yeni silah üretimi için araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin de devam ettiğini dile getiren Gümüş, şöyle konuştu: Bunlar arasında 12.7 mmx99 MAM 15 keskin nişancı tüfeğimiz var. Bunun prototip çalışmaları bitti. Kalifikasyon testlerini yapıp seri imalata geçebileceğimiz bir silah. PMT-76 adını verdiğimiz bir silah var. Bu daha çok zırhlı araçlarda kullanılacak makineli tüfek. Bu silahımızın da prototip çalışmalarını bitirdik... Kendi bünyemizde kalifikasyon testlerini bitirdik. Önümüzdeki günlerde de kullanıcıyla birlikte kalifikasyon testlerini tekrar gerçekleştireceğiz. Söz konusu kalifikasyon testleri için 15-20 adet prototip üretimini yapıyoruz. Kalifikasyon testleri tamamlandıktan sonra bu silahımız seri imalata hazır hale gelmiş olacak. Bu silahımızın haricinde bir makineli tüfeğimiz daha var, MMT-76 adını verdiğimiz bu silah bizim eski MG3 silahlarımızın yerine geçecek olup tasarım çalışmalarımız devam etmekte. En geç önümüzdeki 2 yıl içinde tasarım çalışmalarını bitirip üretimine başlayacağız... Tasarım süreçleri devam eden bunların versiyonu diğer silahlarımız da var. Mesela MP5'in yerine geçecek Milli Otomatik Tabancası (MOT-919) adını verdiğimiz tabancamız var. Bunların da hemen hemen hepsi seri üretime hazır hale getirilmiş, prototip çalışmaları ve doğrulama testleri bitmiş. İstendiği zaman seri imalat yapabilecek seviyeye gelmiş silahlar. 'YURT DIŞINDAN GELEN TALEPLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ': MPT-55 ve MPT-76'nın deneme amaçlı bazı ülkelere gönderildiğina ve çok beğeni kazandığına dikkat çeken Gümüş, Bazı ülkelere numune silahlar gönderdik. Olumsuz hiçbir şey yok. Gidişatımız gayet güzel. Öncelik tabi ki kendi silahlı kuvvetlerimiz. Fabrikamızın esas kurulma maksadı, TSK'nın hafif silah ihtiyacını karşılamak. Bunu karşıladıktan sonra eş zamanlı talep olan yurt dışı ülkelerinin de ihtiyaçlarını değerlendireceğiz diye konuştu. MPT-76 ve MPT-55'de seri üretim devam ediyor MPT-76 ve MPT-55'de seri üretim devam ediyor MPT-76 ve MPT-55'de seri üretim devam ediyor Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nca (MKEK) tasarlanıp, üretilen MPT serisi tüfekler ile keskin nişancı tüfeklerinde seri üretim sürüyor. Bu yıl 66 bin silah üreteceklerini belirten MKEK Silah Fabrikası Müdür Vekili Ali Gümüş, "Önceliğimiz TSK'nın hafif silah ihtiyacını karşılamak. Bunu karşıladıktan sonra yurt dışından gelen talepleri de değerlendireceğiz" dedi.

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FOTOĞRAF 9 Yozgat’ın Aydıncık ilçesine özgü olan ve tadı muzu andıran bağrıbütün kavunu, hem kokusu hem de lezzeti ile çok beğeniliyor. İçerisindeki çekirdeğinin birbirine yapışık, iri yumurta büyüklüğünde bir arada bulunması dolayısıyla ‘bağrıbütün’ ismi verilen kavunun tadı hem muza hem de kavuna benziyor. Yöre halkı da bu nedenle bağrıbütüne ‘yer muzu’ da diyor. İlçenin geçim kaynağı olan ve bu yıl 100 dönüm alana ekimi yapılan bağrıbütün kavununun hasadına da başlanıldı. Geçen yıllara göre ekim alanı daha da artırılan bağrıbütün kavunun kilosu ise 2 ile 4 lira arasında değişiyor. Pazar sıkıntısı olmayan bağrıbütün kavununun İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlere de satışı yapılıyor. Aydıncık ilçesinin simgesi haline gelen tadı ve farklı aroması ile bilinen bağrıbütün kavununun ilçe meydanındaki devasa heykeli ise dikkatleri çekiyor. Ayrıca bağrıbütün kavununun Aydıncık ilçesine bağlı bir ürün olarak tescillenmesi için de belediye tarafından çalışmalar devam ediyor. TANITIM ARTTIKÇA TALEPLER DE ARTTI: Geçen yıla oranla bağrıbütün kavununun ekim alanını artırdıklarını söyleyen çiftçilerden Seyit Karaca, “Daha önceleri kendi yiyeceğimiz kadar bağrıbütün ekiyorduk. Sonra belediyemizin çalışmalarından kaynaklanan yoğun talep artışı oldu. Bundan dolayı biz de artık ekim alanını 10 dönüme çıkardık. Eskiden kendi yiyeceğimiz kadar ekiyorduk. Sadece ilçe halkı tarafından biliniyordu. Tanıtım arttıkça da talepler de arttı. Biz de dönümlerimizi çoğalttık. Şimdilerde 15 dönüme kadar bağrıbütün ekmeye başladık. Tadı muza benziyor. Aroması muza benziyor. Muz kavun karışımı bir tadı var. İçi bütün çıktığı için ismine bağrı bütün denmiş.Çok yoğun bir talep var. Talep oldukça buraya gelen misafirler, bağrıbütün kavunundan istiyorlar. Biz de onların bu talebini karşılamaya çalışıyoruz. Kilosu 2.5 lira ile 4 lira arasında değişiyor. Üretimi daha da artırmaya çalışıyoruz, köydeki üreticilerle elimizden geldiğince çalışıyoruz” dedi. SON YILLARDA EKİM ALANI ARTTI: Son yıllarda bağrıbütün kavununun ekim alanının daha da yaygınlaştığını söyleyen Kezban Karaca ise, “Çiftçiler olarak biz de kazanmak istiyoruz. Daha önce çok az ekiyorduk, şimdi daha çok ekmeye başladık. 10 dönümden az ekmiyoruz. Taleplerde çok oluyor. Seneye daha fazla ekmeyi düşünüyoruz. Ankara ve İstanbul gibi illerden de talepleri bekliyoruz. Satışlarımız çok iyi” şeklinde konuştu. HASADI BAŞLADI: Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak da bağrıbütün kavununun ilçeye ait bir ürün olarak tescillenmesi için çalıştıklarını anlatarak, “Bağrıbütün kavunu, yer muzu dediğimiz Aydıncık’a ait ilçemizde yöresel olarak yetişen bir ürünümüz. Bu günlerde hasat başladı. Vatandaşlarımız Aydıncık’ın her yerinde köy pazarından, çarşısından temin edebiliyorlar. Şu an için 2 ila 4 lira arasında kilosu gidiyor. 100 dönüm kadar geniş bir alana bu sene ekimi yapıldı... Çiftçilerimiz bu üretimden memnunlar. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha geliştirerek devam edecekler. Yer muzu olarak adlandırdığımız bağrı bütün, kavun türünde ama kavun tadında değil. İçi bütün şeklinde olan bir ürünümüz onun için bağrı bütün denmiş ismine. Bununla ilgili biz de Bozok Üniversitemizle birlikte çalışmalarını yaptırdık. Her türlü aşamasını tamamladık. Aydıncık kimlikli bir ürün. Şuan da biz de bunun tescilini yaptırmak için gerekli müracaatları yaptık. Şu an kurul aşamasında... İnşallah coğrafi işaretlemesini de yaparak bağrıbütün kavununun Aydınck’a ait olduğunu tescillemiş olacağız. Böylece çiftçilerimizin de vatandaşlarımız da bu konuda gelişmesini sağlamış olacağız. Onlara katkıda bulunacağız” ifadelerine yer verdi. Yozgat’ta yetişiyor, şekli kavuna tadı muza benziyor Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yetişen, değişik aroması ve kokusu dolayısıyla yöre halkı tarafından 'yer muzu' olarak da adlandırılan 'bağrıbütün' kavununun hasadına başlandı.

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