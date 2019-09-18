Ekonomi Böyle kıtlık görülmedi Kavanoz kapağı yok
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Böyle kıtlık görülmedi: Kavanoz kapağı yok

İzmit'te kışlık konserve hazırlığına başlayanlar kavanoz kapağı bulmakta güçlük çekiyor. Kent merkezinde bulunan züccaciye esnafı, ilk defa böyle bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Günde yaklaşık 150 müşteri kavanoz kapağı almak için geliyor. Stoklarımızda ve toptancılarda kavanoz kapağı olmadığı için müşterilerimizi eli boş gönderiyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
İzmit esnafı, dükkanlarında kavanoz kapağı kalmadığını yazdıkları yazı ile müşterilerine duyuruyor.
İzmit esnafı, dükkanlarında kavanoz kapağı kalmadığını yazdıkları yazı ile müşterilerine duyuruyor.

Kış mevsiminde sebzelerde lezzet ve fiyat farklılığı yaşanmasından dolayı sebzelerini yazın konserveleyerek kışa hazırlayanlar, İzmit kent merkezinde kavanoz kapağı bulmakta güçlük çekiyor. Kent merkezinde bulunan birçok iş yerinde kavanoz kapakları tükendi.

Züccaciye dükkanı sahibi Ömer Ayaz, bu yıl aileler tarafından hazırlanan kışlık konserve sayısındaki artışın kavanoz kapaklarının tükenmesine neden olduğunu belirterek,

"Kavanoz kapağı sıkıntısı var ama bu kapak sıkıntısının üreticilerin piyasaya kapak yetiştirememesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Piyasada karaborsa ya da stok yapma gibi bir durumun olduğunu zannetmiyorum.

Vatandaşlar bu sene yaz aylarında domates ve biber gibi sebzeleri ucuz bulunca kışın daha ucuza yiyebilmek için konserve yapmaya yöneldi. Bu da kavanoz kapaklarının tükenmesine neden oldu" dedi.

Konserve fabrikaları da yetişmeye çalışıyor

Kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanan artıştan dolayı bu mevsimde aileler tarafında konserve sebze stoku yapıldığını ifade eden Ayaz, ''Benim kendi ailem bile bu sene 100 adet konserve yaptı. Türkiye’de 15-20 milyon aile varsa hepsinin 50 adet yaptığını düşünecek olursak milyonlarca kapak yapar. Konserve fabrikaları da yetişmeye çalışıyor ama geçen seneye göre talep çok artınca bir kilitlenme oldu. Yoksa herhangi bir karaborsa olacağını düşünmüyorum. Çünkü karaborsa olsa pahalı da olsa bir şekilde kavanoz kapağı bulunur. Şu anda ucuz ya da pahalı hiç kavanoz kapağı yok'' diye konuştu.

Müşterilerin taleplerinden ve sorularından bunalan bazı züccaciye esnafı, dükkanlarının camına, 'Kavanoz kapağı kalmamıştır' yazısı astı.

Günde 150 müşteriye eli boş gönderiyoruz

Yalnızca kendi iş yerinde değil, mahallesindeki hatta tüm kentteki iş yerlerinde kavanoz kapağının tükendiğini belirten Ömer Ayaz, şöyle konuştu:

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"Günde ortalama 150 müşteri dükkanımıza gelip kavanoz kapağı soruyor. Biz müşterilerimizin tamamını geri gönderiyoruz. 30 senedir bu işi yapıyorum bu zamana kadar hiç böyle bir sorun yaşamamıştık. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz, ne olacağını biz de bilmiyoruz."

Kaç yere baktıysak bulamadık

Hazırladığı kışlık sebzeleri konservelemek için kavanoz kapağı bulamadığını belirten Hakan Bayram, "2-3 saattir bütün çarşıyı gezdim. Dükkanları gezdim hiçbir yerde kavanoz kapağı bulamadım. Şu anda İzmit’te kaç yere baktıysak bulamadık. Ben ayrı arıyorum babam ayrı arıyor henüz bulamadık. İnsanlar domatesini, biberini ve salçasını evde yapmaya başladı. Kimisi sağlık amaçlı hastalıklardan korunmak için doğal olsun istiyor diye evde yapıyor. Talep artınca kavanoz kapağı bulmak zorlaştı. Hala arıyoruz, inşallah bulacağız" dedi.

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