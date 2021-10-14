Böyle otomobil ilanı görülmedi: Demir ve tekerlek yığınına 42 bin lira istedi

Türkiye’de kaç paraya satılacak?<br>Citroen Ami Türkiye fiyatı şimdilik belli değil. Ancak elektrikli araç Avrupa’da 6.990 eurodan başlayan fiyatlarla satılıyor.Bu da Türkiye’de yaklaşık 62 Bin TL üzerinde olacağı anlamına geliyor. Ülkemizde Citroen Ami araç satışında ise ÖTV ödemesi alınması beklenmiyor.

AMI %100 elektrikli, kısa, günlük kullanımlar için çok uygun bir sürüş menzili sunuyor. Menzili, her gün kat edilen ortalama mesafenin çok daha üzerinde ve sizi bir toplantıya, iş yerinize veya arkadaşlarınızla bir akşam yemeğine rahatlıkla götürebiliyor.<br><br>

Sadece 3 saat şarj yeterli oluyor<br><br>Citroen AMI’yi şarj etmek için yolcu kapısının içinde bulunan entegre kabloyu, standart bir prize (220 V), tıpkı bir akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi takmak yeterli oluyor. Sadece 3 saat içinde %100 şarj olabilen Citroen AMI ile özel şarj istasyonu ihtiyacı da son buluyor.

AMI, örneğin evden işe günlük gidiş gelişler için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor. Vites kolu veya debriyaj olmadığından AMI kolay ve pratik bir kullanım sunuyor. Sürüş modu seçicisinde; sırasıyla sürüş, aracı boşa almak ve geri için D, N ve R olmak üzere sadece 3 düğme bulunuyor.

16 yaşından itibaren herkes için uygun<br><br>Citroen AMI, 16 yaşından itibaren B1 ehliyetine sahip herkes için uygun bir çözüm olarak öne çıkıyor. Dengeli yapısı ve 45 kms maksimum hızı ile AMI, şehir içi kullanımlarda güven veriyor ve kolay bir kullanım sunuyor. Eğlenceli etkinlikler için gençler, kısa geziler için genç yetişkinler veya hareketli bir hayatı olan yaşlılar tarafından kullanılabiliyor.

My AMI POP, bol turuncu ve arka spoyler ile eğlenceli, genç ve sportif bir tema olarak öne çıkıyor. My AMI VIBE ile tavan kaplaması dahil şık, grafik bir görünüm ortaya koyuyor. Bu 2 kişiselleştirme paketi, teslimat öncesinde profesyoneller tarafından uygulanıyor.* Aksesuar olarak sunuluyor.

Citroen Ami özellikleri<br><br><br>My AMI Gri, My AMI Mavi, My AMI Turuncu ve My AMI Khaki olmak üzere 4 kit* her kullanıcının yapabileceği kolay montaj olanağı sunuyor ve kapı filesi, bozuk para kutusu gibi iç mekan için çeşitli öğeler içeriyor. Dış görünüm için 4 jant kapağı, cam çıtası kaplamaları ve kapsül kaplamaları olmak üzere kişiselleştirme kitleri sunuluyor. Daha da fazla kişiselleştirme için 2 paket* daha sunuluyor.

Şehiriçi ulaşımda kullanılabilecek Citroen Ami araçlar son günlerin merak konusu oldu. Araba almak isteyen pek çok kişi internet sayfalatrından Citroen Ami araba özelliklerini ve fiyatını araştırıyor.<br><br>

16 yaşından itibaren herkes bu otomobili kullanabilecek: Bu otomobil sadece 62 bin TL

Elektrikli araçlar dünyada tercih edilmeye başlandı. Bu nedenle Türkiye'de Citroen Ami araçlar merak konusu oldu. Citroen Ami araçların hangi şartlar ile kullanılabileceği ve Türkiye'de kaç paraya satılacağı internet sayfalarında araştırılıyor. Citroen resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile 16 yaş üzeri herkesin otomobili kullanabileceğini duyurdu. Ancak araç Türkiye satış fiyatı henüz belli olmadı. Elektrikli otomobil Avrupa satış fiyatı ise sadece 6 bin 900 euro yani 61 bin 851 TL olarak açıklandı.

