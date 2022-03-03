Petrolün ateşi sönmüyor: Brent petrol 8 yıldan bu yana en yüksek seviyeyi gördü

Dün günü 112,9 seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.54 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,77 artışla 118,2 dolara yükseldi. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 114,2 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları ve Rusya'dan gelecek olası karşı yaptırımların arz tedarikini sekteye uğratacağı endişeleri etkili oldu.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda askeri operasyon başlatmasından bu yana bir hafta içinde, Brent yüzde 19,3 artarak 118,2 dolara kadar yükseldi.

ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası bp, Equinor ve Shell ülkedeki yatırımlarından çekildi. Fransız enerji şirketi TotalEnergies, Rusya'daki yeni projelere sermaye aktarmayacağını açıkladı. Son olarak, ABD'li enerji şirketi ExxonMobil, Rusya'daki Sakhalin-1 doğal gaz ve petrol üretim sahasındaki operasyonlarını durduracağını ve ülkede yeni yatırım yapmayacağını bildirdi.

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Ayrıca, dün Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları bir araya geldi.

Toplantıda günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına nisan ayında da devam etme kararı alındı. OPEC'ten yapılan açıklamada, mevcut petrol piyasası temellerinin ve görünümünün dengeli bir piyasaya işaret ettiği, fiyat oynaklığının piyasa temellerindeki değişikliklerden değil, jeopolitik gelişmelerden kaynaklandığı kaydedildi.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 600 bin varil (yüzde 0,6) azalarak yaklaşık 413 milyon 400 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 796 bin varil artacağı yönündeydi.

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FOTOĞRAF 13 Para ve emtia piyasalarında gözler Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta olmaya devam ediyor. ABD ile Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere birçok devletin Rusya’ya karşı yaptırımda bulunması piyasalarda oynaklığı artırıyor. <br><br> Rusya Ukrayna savaşında bir hafta geride kalırken, savaş küresel piyasaları derinden sarstı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? GRAM ALTIN NE KADAR?<br><br>ALIŞ(TL) 867,02<br>SATIŞ(TL) 867,16 ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?<br><br>ALIŞ(TL) 1.412,00<br>SATIŞ(TL) 1.435,00 YARIM ALTIN FİYATI<br><br>ALIŞ(TL) 2.831,00<br>SATIŞ(TL) 2.871,00 CUMHURİYET ALTINI FİYATI<br><br>ALIŞ(TL) 5.639,00<br>SATIŞ(TL) 5.721,00 ALTIN FİYATLARI NE OLUR?<br><br>İslam Memiş, savaş söylemleri ile piyasaların 10 gün öncesinden manipüle edildiğini söyledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasaların gerildiğini söyleyerek, gram altın fiyatlarında bu yıl beklentisinin 1450 TL ve ONS altın fiyatında 2150 dolar olduğunu söylemişti. ALTIN ALINIR MI ALINMAZ MI?<br><br>Altın fiyatları karşısında meraklanan altın yatırımcısı için uyarıda bulunan İslam Memiş, bu seviyelerden altın alınır mı alınmaz mı sorusuna da cevap verdi. İslam Memiş, altın fiyatları genelinde şunları kaydetti:<br><br>“Buralardan altın, döviz alınmaz. Borsa değer kaybetti, kripto para çok ucuz, pariteler çok ucuz. Yatırımcı dip seviyelerine gerilemiş hangi enstrüman varsa onu takip etmeli. Hep yükselirken bir şey alma hedefi var. Gram altın 800 liraya gelsin ilgilenmez ama 1000 lira olsun koşa koşa almaya gider. Algı kırılmayacak sanırım. Söz konusu savaş operasyon sürecinin zamanı belli değil.” ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?<br><br>Alman Commerzbank’ın stratejistleri, Ukrayna'daki durumun giderek endişeli bir hale büründüğünü söyleyerek, altın fiyatları için yükselişe dikkat çekiyor. Stratejistler, “Ukrayna krizi daha da tırmanırsa, artan riskten kaçınma ortamında altına talebin süreceğine inanıyoruz, bu da fiyatının muhtemelen daha fazla kazanç sağlayacağı anlamına geliyor.” yorumunda bulunuyor.<br> GRAM ALTIN NE KADAR OLUR?<br><br>Altına daha çok alış olarak talep olduğunu vurgulayan Kapalıçarşı esnafı, Rıdvan Lebit, \"Savaş senaryosu olduğu zaman altın her zaman yükselir. Savaş devam ettiği sürece de altınında ki yükselişte devam edecektir. Aksi takdirde ise altın fiyatları 800-820 bandına kadar gerileyebilir. Yaklaşık bir iki ay içerisinde tekrardan 1000 TL bandını görebilir altın. Bir iki gündür Rus ve Ukraynalı turist var fakat savaştan kaynaklımı bilmiyoruz\" dedi. Altın fiyatları rekora gidiyor: Rusya Ukrayna Savaşı'nda son gelişmeler altını zıplattı Altın fiyatları Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve ABD ile Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarıyla birlikte yön arayışını sürdürüyor. Altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 3 Mart bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL, altın fiyatları düşer mi yükselir mi, altın alınmalı mı gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte konu ile ilgili tüm detaylar... BiP'te paylaş

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