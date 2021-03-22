Ekonomi Düşüşe geçen petrol fiyatları toparlanmaya başladı
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varil fiyatı 64 dolara çıktı

Düşüşe geçen petrol fiyatları toparlanmaya başladı

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, küresel düzeyde yeni kısıtlama uygulamalarının başlayacağına ilişkin beklentilerin yarattığı talep endişeleriyle Brent petrol 63.55 dolara kadar indikten sonra, 64 dolardan işlem görüyor.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Geçtiğimiz hafta, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) raporu petrol için özellikle talebin toparlanmasının uzun süreceğini ifade etmesi, Avrupa'da İtalya ve Fransa'dan kapanma haberleri, aşı ile ilgili gelişmeler ve tahvil ve dolardaki oynaklığın etkisi, petrol fiyatlarını da baskılıyordu.

Dolayısıyla sert satışlarla karşılanılmıştı. Brent petrol 61 dolar seviyesine doğru düşüşün ardından toparlanmaya başladı.

64 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, küresel düzeyde yeni kısıtlama uygulamalarının başlayacağına ilişkin beklentilerin yarattığı talep endişeleriyle Brent petrol 63.55 dolara kadar indikten sonra, 64 dolar, 60 dolara kadar inen Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 61 dolar sınırında işlem görüyor.

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