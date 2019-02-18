Ekonomi Brent petrolün varili 66 dolar seviyesinde
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varili 66 dolar seviyesinde

Haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda brent petrolün varili 66,48 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar, ABD’nin İran ile Venezuela’ya uyguladığı yaptırımların da fiyatlardaki artışta etkili olduğuna işaret ediyor.

Haber Merkezi AA
Petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor.

Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 66,48 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 64,73 dolardan güne başlayan ve gün içinde 66,18 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,57 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,13 azalışla 66,48 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,97 dolardan alıcı buldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 9-15 Şubat döneminde bir önceki haftaya göre 3 adet artarak 857'ye yükseldi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki artışa rağmen, cuma günü ham petrol fiyatlarında yüzde 2'nin üzerinde yükseliş görüldü. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,7 artışla cuma gününü 66,31 dolardan, WTI tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 2,2 yükselişle günü 55,59 dolardan tamamladı.

  • Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki OPEC dışı ülkelerin ham petrol üretim miktarlarında kesintiye gitmesi, piyasadaki arz fazlasını azaltarak fiyatları yükseltti.

Uzmanlar, ABD’nin İran ile Venezuela’ya uyguladığı yaptırımların da fiyatlardaki artışta etkili olduğuna işaret ediyor.

Brent petrolde, teknik olarak 66,59 ila 66,86 dolar aralığının direnç, 66,05 ila 66,32 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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