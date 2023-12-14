Brezilya Merkez Bankası'ndan faizde üst üste dördüncü indirim

Foto/arşiv: Brezilya Merkez Bankası
Brezilya Merkez Bankası, 50 baz puanlık indirim serisine devam etti.
BCB'nin Para Politikası Komitesi, gösterge niteliğindeki borç verme faiz (Selic) oranını yüzde 12,25'ten yüzde 11,75'e düşürdü. Böylece Selic oranı, Mart 2022'den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.
BCB'nin anketine göre, ekonomistler Selic'in 2024'ü yüzde 9,25 seviyesinde bitirmesini bekliyor.
Enflasyonun soğuduğunu ve küresel ekonomideki iyileşmeyi kabul etmesine rağmen merkez bankası sonraki adımları için istikrarlı bir görünüm sergiledi.
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1 saat önce