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Ekonomi

Brezilya Merkez Bankası'ndan faizde üst üste dördüncü indirim

Brezilya Merkez Bankası (BCB) Çarşamba günü üst üste dördüncü kez gösterge faiz oranını 50 baz puan düşürdü ve Ocak ayındaki bir sonraki toplantıdan sonra da aynı hızda faiz indirimine devam edeceğinin sinyalini verdi.

10:47 - 14/12/2023 Perşembe
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Foto/arşiv: Brezilya Merkez Bankası
Foto/arşiv: Brezilya Merkez Bankası

Brezilya Merkez Bankası, 50 baz puanlık indirim serisine devam etti.


BCB'nin Para Politikası Komitesi, gösterge niteliğindeki borç verme faiz (Selic) oranını yüzde 12,25'ten yüzde 11,75'e düşürdü. Böylece Selic oranı, Mart 2022'den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

BCB'nin anketine göre, ekonomistler Selic'in 2024'ü yüzde 9,25 seviyesinde bitirmesini bekliyor.


Enflasyonun soğuduğunu ve küresel ekonomideki iyileşmeyi kabul etmesine rağmen merkez bankası sonraki adımları için istikrarlı bir görünüm sergiledi.




#Brezilya Merkez Bankası
#Faiz
#Para Politikası Komitesi
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