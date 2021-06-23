Bu fırsatlar yatırımcıyı cezbeder​: Pandemi sonrasında küresel doğrudan yatırımı çekecek strateji

Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi, küresel ekonominin yeniden yapılandığı bir dönemde ülkemizi küresel yatırımcı için cazibe merkezi haline getirecek stratejiler belirlendi. Bu kapsamda 72 stratejik eylemi içeren Türkiye’nin bu yeni ev ödevi, pandemi sonrasında oluşacak yabancı yatırım çekme yarışında öne geçmemizi sağlayacak. “Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi” adıyla Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dün yayımlanan yol haritası nitelikli Uluslararası Doğrudan Yatırımları (UDY) artırmayı hedefliyor. 2020’de küresel doğrudan yatırım pazarından yüzde 0,79 pay alan Türkiye’nin 2023 hedefi; yüzde 1,5 yani mevcut oranın iki katı olarak belirlendi.

TESİS İÇİN UYGUN ARAZİYE ERİŞİM KOLAYLIĞI

Söz konusu 11 stratejinin içinde öncelikle, nitelikli uluslararası doğrudan yatırımı odağa koyan, merkezi ve bütüncül bir yatırım tanıtım kampanyası planlanması ve hayata geçirilmesi planlandı. Sonrasında yatırım çekme çalışmaları yapılırken ve ardından yatırım için kamu kurumlarının kolaylaştırıcı rolünün güçlendirilecek. Yatırımcının ihtiyaç duyduğu endüstriyel arazi bilgisine erişim kolaylaşacak. Türkiye’deki tedarikçi altyapısının geliştirilmesi ve destek mekanizmalarının yatırımcı geri bildirimleri doğrultusunda güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

LOJİSTİK, İNSAN KAYNAĞI VE BİLİŞİME ÖNCELİK

Söz konusu 11 madde içindeki bir diğer başlık ise yatırımcının ihtiyaç duyduğu ulaştırma, lojistik, dijital ve bilişim teknolojileri altyapısının geliştirilmesi oldu. Nitelikli yatırımcının olmazsa olmazı insan kaynağının geliştirilmesi de sağlanacak. İş ortamı ve düzenleyici çerçevenin BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ve AB Yeşil Mutabakatı’na uyumunu artıracak çalışmaların gerçekleştirilmesi ve stratejinin düzenli olarak izlenmesi ve raporlanması amacı belirlendi.

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ERDOĞAN: FIRSATLARI DİKKATE ALDIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yatırım stratejisine ilişkin değerlendirmesinde Türkiye’nin 2003 yılından beri yaklaşık 225 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekmeyi başardığını belirtti. Erdoğan, “Bu strateji belgesinin temel hedefi, 11’inci Kalkınma Planı ile uyumlu olarak, küresel doğrudan yatırımlardaki pazar payımızı 2023 yılı itibarıyla yüzde 1,5’e çıkarmaktır. Bu strateji belgesi hazırlanırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte değişen ekonomik şartları ve ülkemize sunduğu fırsatları da dikkate aldık” değerlendirmesinde bulundu.

2023 İÇİN POLİTİKA TAMAM

Stratejide, Türkiye’nin bu süreçte ihtiyaç duyduğu katma değerli, bilgi yoğun ve nitelikli istihdam sağlayan yatırımların ülkeye kazandırılması için hedef odaklı bir UDY Stratejisi’nin 2023 yılı hedeflerine ulaşılmasında önemli katkılar sağlayacağı vurgulandı. Türkiye’nin mevcut performansını koruyarak yatırımlardaki UDY girişlerinin artırılması amaçlanıyor. Zira sadece Avrupa’da geçtiğimiz yıl pandeminin etkisiyle yatırımlar yüzde 80 azalırken, Türkiye’de bu oran yüzde 15’te kalmıştı.

ÜRETİM VE DAĞITIM ÜSSÜ OLMA HEDEFİ