Ezber bozan tavsiyelerle gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay yine ters köşe yaptı. Canan Karatay, neredeyse günün her öğününde zeytinyağı ve çeşitli soslarla tatlandırıp yediğimiz ayrılmaz ikili domates ve salatalığın birlikte tüketilmemesi için çok çarpıcı bir uyarıda bulundu. İşte, bu iki sebzenin aynı tabakta buluşmasının şoke edici etkisi... Yemeden önce bir kez daha düşüneceksiniz.