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Ekonomi

Bu ilaçları SGK karşılayacak: Bakan Işıkhan paylaştı! 13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye'nin ilaç sektöründeki yerli üretimi destekleme çabalarını sürdürüyor. Bakan Işıkhan, 11'i yerli üretim olan toplamda 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. İşte SGK tarafından karşılanacak ilaçlar.

12:19 - 2/02/2024 Cuma
DHA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan detayları açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan detayları açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 11'i yerli üretim olmak üzere 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.


Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada
, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun 'Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yapılan düzenleme ile 11'i yerli üretim olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" 
ifadelerini kullandı.

Geri ödeme listesine alınan ilaçlar

Geri ödeme listesine alınan ilaçlar arasında;
  • 2 kanser,
  • 1 acil antihipertansif,
  • 1 antibiyotik,
  • 2 romatolojik hastalık ilacı,
  • 1 antiromatizmal,
  • 1 psikiyatri ilacı,
  • 1 astım ilacı,
  • 1 kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ilacı,
  • 1 antibakteriyel ve
  • 1 antiviral ilaç bulunuyor.

#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Vedat Işıkhan
#SGK
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