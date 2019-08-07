Bu yöntem ile lüks otomobiller hayal olmaktan çıkıyor

Son olarak icraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre İstanbul’da 365 bin TL değerindeki 2016 model Jaguar marka XF model dizel otomatik araç yarı fiyatı olan 182 bin 500 TL’ye 21 Ağustosta açık arttırma usulü ile satışa çıkacak.

Yapılacak olan açık arttırma ile ilgili açıklamalarda bulunan icraburada.com sitesi genel müdürü Caner Çakı, icradan alınan araçların avantajlarına değindi.

Çakı, “Son yıllarda araç fiyatlarında büyük artışların olduğunu ve özellikle lüks, konforlu araç fiyatlarının çok yükseldiğini söyleyebiliriz. Bu fiyatların yükselmesi alıcıların, icra müdürlüklerinin gerçekleştirdiği otomobil ihalelerine ilgiyi yoğunlaştırmış durumda. İcradan satışa çıkan araçlar değerinin yarı fiyatına açık arttırma çıkıyor ve alıcılar daha uygun fiyatlara otomobil alma fırsatını elde etmiş oluyor” ifadelerini kullandı.

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