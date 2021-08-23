Kapalıçarşı'da çeyrek altın 792 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 792 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 240 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,51 yükselişle 488,70 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
- CUMA PAZARTESİ
- KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 486,00 486,20 488,50 488,70
- Cumhuriyet Ata Lira 3.203,00 3.224,00 3.220,00 3.240,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 444,00 448,00 446,00 450,00
- Lira(Tam) Ziynet 3.130,00 3.148,00 3.146,00 3.166,00
- Yarım Ziynet 1.565,00 1.575,00 1.573,00 1.583,00
- Çeyrek Ziynet 783,00 788,00 787,00 792,00