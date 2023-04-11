Bulgar tarafı tarihi açıkladı: Türkiye doğal gaz satışına başlıyor

Bulgargaz, yaptığı açıklamada, LNG'nin, Bulgargaz'ın Eylül ayında Bulgaristan'a 2023'te gaz tedarik etmek için başlattığı bir müzayedeyi kazanan ABD şirketi Cheniere tarafından sağlanacağını söyledi.

Türkiye ile Bulgaristan arasına imzalanan anlaşma şartlarından biri, tedarikin herhangi bir yaptırım, ambargo veya ticaret kısıtlaması uygulanmayan ülkelerden gelmesiydi.

Türkiye ile Bulgaristan arasına imzalanan anlaşma şartlarından biri, tedarikin herhangi bir yaptırım, ambargo veya ticaret kısıtlaması uygulanmayan ülkelerden gelmesiydi.

Şubat ayında Bulgargaz, Türkiye'deki bir terminal aracılığıyla Nisan ayında 500 bin MWh LNG arzı için bir kamu ihalesi açtı. Yapılan bu hamle, Bulgargaz ile Botaş arasında Ocak ayında imzalanan ve Türk terminalleri ve gaz altyapısı üzerinden Bulgaristan'a LNG sevkiyatının önünü açan bir anlaşma kapsamında yapıldı.