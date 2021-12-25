​Bunun ada Türkiye modeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye Ekonomi Modeli”ni İstanbul’da ekonomist ve akademisyenlere anlattı.

Dolmabahçe Ofisi’nde 2 saat süren toplantıda Erdoğan, önce yeni ekonomi modelini anlattı, ardından da değerlendirmeleri dinleyip soruları cevaplandırdı. Türk ekonomisindeki son gelişmelerin değerlendirerek konuşmasına başlayan Erdoğan, son dönemde daha sık şekilde ülkenin Cumhuriyet dönemindeki ekonomi serencamına atıfta bulunduğunu dile getirdi.

20 YIL KESİNTESİZ KALKINMAYI BAŞARDIK

Erdoğan, ülke olarak İzmir İktisat Kongresi’nden beri ekonomide hedeflere ulaştıracak bir yön tayin etmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Dönemin ruhuna uygun araçlar ve yöntemlerle başlattıkları tüm hamlelerin maalesef bir kısmının küresel, bir kısmının da iç dinamiklere bağlı sebepler dolayısıyla yarım kaldığını belirtti.

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Erdoğan, Hep söylediğim gibi 1923 İktisat Kongresi kararlarının ömrü 1929 büyük buhranına kadar sürmüştür. Rahmetli Menderes ve Özal’ın başlattıkları atılımların akıbeti de hepinizin malumu. Türkiye ilk defa bizim hükümetlerimiz döneminde yaklaşık 20 yıllık kesintisiz bir kalkınma süreci yaşamıştır. Bu sayede asıl büyük ekonomik hamlemizi yapabilmemiz için gerekli olan altyapıyı önemli ölçüde tamamlamayı başardık” dedi.

GEZİ OLAYINDA DUVAR ÇARPTILAR

Türkiye’nin Mayıs 2013, faizi 4,5’a, enflasyonu 6,51’e düşürdüğünü özellikle vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Arkadan patlayan ne oldu? Malum Taksim Gezi olayları patladı. Çünkü bizim bu manevramızı hazmedemeyen güçler bu adımı attılar ve bununla orada adeta bir duvara çarpma olayı oldu” diye konuştu.

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Bu tarihte Türkiye’nin IMF’ye olan borcunu da kapattığını hatırlatan Erdoğan, Başbakanlığı döneminde Nisan 2013’te Merkez Bankasının döviz rezervinin 135,243 milyar dolar olduğunu belirtti.

ALT YAPIMIZ HAZIR

Türkiye’nin eğitimden sağlığa, güvenlikten hukuka, ulaştırmadan enerjiye, sanayiden turizme kadar her alanda ihtiyacı olan altyapıya sahip olduğunu anlatan Erdoğan, “Bu tablo, Türkiye için gelişmiş ülkeler sınıfına çıkma hedefini hayata geçirmesi bakımından oldukça uygun bir zeminin varlığının aynı zamanda ispatıdır. Uzak Doğu ile Avrupa arasındaki en önemli üretim, lojistik, insan gücü merkezi olduğumuz gerçeğini, sadece biz değil herkes biliyor” dedi.

OYNAT 00:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi başka türlü dize getiremeyeceklerini görenler tüm güçlerini ekonomi alanına yöneltmiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomist ve akademisyenlerle buluşmasında konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'yi başka türlü dize getiremeyeceklerini görenler, tüm güçlerini ve imkanlarını ekonomi alanına yöneltmiştir. Maalesef içimizde de bu kirli senaryoya figüranlık yapmaya gönüllü epeyce bir siyasetçi, akademisyen, medya mensubu çıkmıştır. Ama önümüzdeki fırsatlar öylesine büyük ve tarihi ki bu risklerin hepsini de göze almaya değdiğine inanıyoruz.' dedi.

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TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu amaçla ekonomi politikasında tarihi bir değişim başlattıklarına işaret ederek, “Bu değişim yeni de başlamamıştır, uzunca bir süredir devam etmektedir. Öncelikle klasik ekonomi anlayışının yüksek faizle enflasyonu kontrol altında tutma yaklaşımını bir kenara bıraktık. Bunun yerine yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkeyi büyütme temelli bir ekonomi politikasına yöneldik. Tabii böylesine büyük bir değişim öyle kolay olmuyor. Her şeyden önce bu tercihin beraberinde getirdiği pek çok risk, pek çok soru işareti var” dedi.

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KORE İLE PASLAŞIRIZ

Soru cevap bölümünde de yeni ekonomi modeline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye yeni bir ekonomi modeli benimsedi. Anayasa değişikliği yaparken nasıl “Türk modeli” dediysek bu ekonomi politikamızın adı da Türkiye modelidir. Güney Kore ile benzeyen yanlarımız var. Onlar da bizim gibi yardımseverdiler. Bazı konularda onlarla paslaşmalar yapabiliriz.”

YENİ SALDIRI ALANLARI EKONOMİ

Son 9 yıldır Türkiye’nin kesintisiz bir şekilde maruz kaldığı siyasi, sosyal, askeri tehditlerin içinde zaten bulunan ekonomik boyutun 2018’den sonra artık ilk sıraya çıktığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Türkiye’yi başka türlü dize getiremeyeceklerini görenler, tüm güçlerini ve imkanlarını ekonomi alanına yöneltmiştir. Maalesef içimizde de bu kirli senaryoya figüranlık yapmaya gönüllü epeyce bir siyasetçi, akademisyen, medya mensubu çıkmıştır. Ama önümüzdeki fırsatlar öylesine büyük ve tarihi ki bu risklerin hepsini de göze almaya değdiğine inanıyoruz. Tüm bu telkinlere, hatta son zamanda baş gösteren tehditlere aldırış etmeden kendi programlarını uygulamakta ısrar ettik.”

Türkiye Ekonomi Modeli

MODELİN ADI KAPAK OLDU

Dünkü buluşmada katılımcılara dağıtılan 70 sayfalık kitapçıkta Türkiye Ekonomi Modeli’nin detayları anlatıldı. “Türkiye tarihi fırsatı değerlendirmeye hazır” vurgusuyla hazırlanan çalışmada, Türkiye Ekonomi Modeli’nin aksiyon adımları grafik ve tablolar eşliğinde detaylandırıldı.

Arşiv

Kripto düzenlemesini Meclis’e sevk ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz Mart ayında açıkladıkları Ekonomi Reform Paketi’inde ortaya konulan hedeflerden biri olan kripto para düzenlemesini tamamladıklarını da söyledi. Erdoğan “Kripto paralarla ilgili yasal düzenleme çalışmasını tamamladık. Vakit kaybetmeden Meclis’e hızlıca göndereceğiz. Atacağımız adımla bu işin önünü almaya gayret edeceğiz” dedi.

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Hangi kıyametten bahsediyorsunuz

Programı hazırlığı yapar dile getirilen “Pazartesi günü kıyamet kopacak’, ‘salı kıyamet kopacak’ şeklindeki endişelere dikkat çeken Erdoğan, şunları kaydetti: "Hangi kıyametten bahsediyorsunuz. Gördüğünüz gibi kıyamet kopmadı. Dere yatağında akar. Nitekim hazırladığımız tedbir paketini açıklamamızla birlikte kurun üzerindeki köpüğün neredeyse bir günde ortadan kalktığını gördük. Tabii böyle bir neticenin ortaya çıkmasında paketin içeriği kadar bizim ekonomi politikamızın başarısına olan inancımızı ve uygulamayı sürdürme konusundaki kararlılığımızı göstermemiz de çok etkili olmuştur. İnşallah bundan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.”

AMAÇ YÜKSEK BÜYÜME VE DÜŞÜK CARİ AÇIK

Makroekonomik istikrarı sağlayarak ve yüksek katma değerli yatırımları teşvik ederek üretimi ihracatı ve istihdamı artırmak.

- Cari açık sorununu kalıcı olarak çözmek

- Orta gelir tuzağını aşmak

- Küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmak hedeflenmektedir.

Önümüzdeki yazı işaret etti

Konuşmasının ardından sözü katılımcılara veren Erdoğan hem yapılan değerlendirmeleri dikkatle dinledi hem de soruları cevaplandırdı: “Estirilmeye çalışılan fırtınaların, üzerimize çöktürülmeye çalışılan kara bulutların aksine ekonomimizin üretim ve istihdam tarafında işler mükemmel denecek bir seviyede iyi gitmektedir. Bütçe tarafında da hiçbir sıkıntımız mevcut değildir. En çok tedirginliğe yol açan finans kısmındaki dengeyi kısa sürede oturttuğumuzda, önümüzdeki yaz aylarıyla birlikte ülkemizin bambaşka bir ekonomik iklime girdiğine Allah’ın izniyle hep birlikte şahitlik edeceğiz” dedi.

Fırsatçıların üzerine kararlılıkla gideceğiz

Kurların yukarı çıkmasıyla birlikte fahiş zamları peş peşe yapanların üzerine kararlılıkla gideceklerini de vurguladı. Erdoğan, kararlı konuştu: “Fırsatçılar bu kur manüpilasyonu sürecinde de ortaya çıktı. Ticaretin de bir ahlakı olmalı. Günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin, etiket değiştirenlerin -kusura bakmasınlar- ilgili bakan arkadaşlarımla beraber de millet adına takipçisi olacağımızı hatırlatmak istiyorum. Dolardaki artış sırasında fiyatları hangi hızla ve hangi oranla yükseltiyorlarsa aynı şekilde şimdi de geri indirmelerini özellikle bekliyoruz. Şayet hızlı fiyat indirimleri gerçekleşmezse Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Ticaret Bakanlığımız ellerindeki tüm imkanlarla stokçuların, fahiş fiyatlarda ısrar edenlerin üzerine gideceklerdir. Vatandaşımızı huzursuz eden hiçbir hadiseye, hiçbir gelişmeye, hiç kimseye göz yumamayız.

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İki swap anlaşmasını yakında imzalarız

Merkez Bankası’nın yeni swap anlaşmaları konusundaki sorulara cevap veren Erdoğan, yeni swap anlaşmaları yapmak üzere olduğunun bilgisini verdi. Erdoğan, “Swap anlaşmalarıyla ilgili çalışmalar başarılı bir şekilde devam ediyor. Üç ülkeyle görüşmeler sürüyor. Körfez ülkeleri, Azerbaycan ile swap görüşmelerimiz var. Gelecek hafta veya yeni yılın ilk haftasında bir ikisiyle anlaşmaları imzalarız. Olumlu haberler geliyor” diye konuştu.

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