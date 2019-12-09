Ekonomi Bursada tarlasına güneş enerjisi sistemi kurdu sıfır maliyetle çiftçilik yapacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bursa haberleri: Tarlasına güneş enerjisi sistemi kurdu sıfır maliyetle çiftçilik yapacak

Bursa'da tarlasına güneş enerjisi sistemi kurdu sıfır maliyetle çiftçilik yapacak

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde tarlasına güneş enerjisi sistemi kuran bir çiftçi, böylece arazilerini sıfır maliyetle sulayacak. Tarla ve bahçelerine güneş enerji sistemi kurduran çiftçiler artık elektrik parası ödemeden sıfır maliyetle çiftçilik yapabilecek.

Haber Merkezi İHA
Çiftçiler, güneş enerjili sulama sitemine geçiyor.
Çiftçiler, güneş enerjili sulama sitemine geçiyor.

Yenişehir ilçesinde enerji maliyetini düşürmek isteyen çiftçiler, alternatif kaynaklara yönelmeye başladı. Yenişehir’e bağlı Karaköy’de çiftçilik yapan Hamza Ovacıklı, tarlasına yaptırdığı güneş enerji sistemiyle bundan böyle arazilerini 'sıfır' maliyetle sulayacağını söyledi.

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İHA
Hamza Ovacıklı, tarlasına yaptırdığı güneş enerji sistemiyle bundan böyle arazilerini 'sıfır' maliyetle sulayacağını söyledi.

Artan elektrik maliyetleri karşısında üretim yapamayacak hale geldiğini söyleyen çiftçi Hamza Ovacıklı, “Bütün çiftçilere güneş enerjili zirai sulama sitemini tavsiye ediyorum. Enerji maliyetleri çok yüksek, ceviz bahçem var. Bin 150 ceviz ağacımı ve diğer tarlalarımı sulamakta harcadığım elektrik parasını artık kurdurduğum 22 panelli güneş enerji sistemi sayesinde ödemeden sıfır maliyetle tarım yapacağım için çok mutluyum. Bu sistemi tüm çiftçilere gönül rahatlığı ile tavsiye ediyorum” diye konuştu.

İHA
Hamza Ovacıklı, tarlasına yaptırdığı güneş enerji sistemiyle bundan böyle arazilerini 'sıfır' maliyetle sulayacağını söyledi.

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Güneş enerji sistemleri ortaklarından Murat Emir ise, "Çiftçilerimiz güneş enerjili sulama sitemine geçiyor. Bizler de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hamza Bey bundan böyle enerji bedeli ödemeyecek. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

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