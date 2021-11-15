Ekonomi Bütçe ekim ayında 17,4 milyar lira açık verdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bütçe ekim ayında 17,4 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ekim ayı merkezi yönetim bütçe gelişmelerini paylaştı. Açıklanan son verilere göre merkezi yönetim bütçesi Ekim ayında 17 milyar 406 milyon 409 bin lira açık verdi.

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Haber Merkezi İHA
Bütçe ekim ayında 17,4 milyar lira açık verdi
Foto/arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekim ayı merkezi yönetim bütçe gelişmelerine göre, merkezi yönetim bütçesi Ekim ayında 17 milyar 406 milyon 409 bin lira açık verdi. Bu dönemde bütçe gelirleri 114 milyar 15 milyon 724 bin lira oldu.

Faiz dışı harcamalar 117 milyar 121 milyon 936 bin lira olurken, toplam bütçe giderleri 131 milyar 422 milyon 133 bin lira olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde faiz dışı denge 3 milyar 106 milyon 212 bin lira eksi olurken bütçe dengesi 17 milyar 406 milyon 409 bin lira açık verdi.

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