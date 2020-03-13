Ekonomi Büyük indirim sonrası benzinin litresi motorinden ucuz olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Büyük indirim sonrası benzinin litresi motorinden ucuz olacak

Büyük indirim sonrası benzinin litresi motorinden ucuz olacak

Bu gece yarısından itibaren gelmesi beklenen ikinci büyük indirim sonrası benzin fiyatlarının motorin fiyatlarının altına inmesi bekleniyor. 51 kuruşluk indirim sonrası yarın itibariyle İstanbul'da 6,04'den satılan benzinin litre fiyatı 5,53 liraya gerileyecek. İndirim beklentisi henüz oluşmayan motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 5,67 liradan satılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 51 kuruş indirim bekleniyor.
Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 51 kuruş indirim bekleniyor.

Brent petrolün 31 dolara kadar gerilemesinin ardından Salı günü benzine 60 kuruş, motorine ise 56 kuruş olarak yansıyan tarihi indirimin ikincisi geliyor.

yenisafak.com'un elde ettiği bilgilere göre ikinci büyük indirim benzinde 51 kuruş olarak gerçekleşecek.

Benzinin litresi İstanbul'da 6,04'dan 5,53 liraya, İzmir'de ise 6,14 liradan 5,63 liraya inecek.

BENZİN MOTORİNDEN UCUZ OLACAK

Motorinde ise herhangi bir indirim olmayacağı bildirildi. Son indirimle benzin fiyatı motorin fiyatlarının altına gelecek.

Motorinin litresi Ankara'da 5,74; İstanbul'da 5,67; İzmir'de ise 5,75 liradan satılıyor.

Bakan'ın talimatı ile harekete geçtiler: 81 ilde fırsatçılara göz açtırmıyorlar
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Ticaret Bakanlığınca 81 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişesi nedeniyle bazı ürünlere yönelik artan talepten dolayı tüketicinin korunmasına yönelik fiyat denetimleri yapıldı.
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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından 81 ilde Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ticaret İl Müdürlükleri ekiplerince, maske ve diğer sağlık malzemeleri ve bazı gıda ürünlerinin fiyatlarındaki haksız artışa yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da bugün yaptığı açıklamada hem maskeler ve diğer sağlık malzemeleri hem de gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere başladıklarını belirtmişti.
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Pekcan, açıklamasında Bu sabah bana gelen bilgilere göre, gıda ürünlerinde herhangi bir fahiş fiyat uygulaması perakende market zincirlerinde yok. İnternet ortamında yanıltıcı fiyat bilgileriyle ilgili de gereğini yapacağız. ifadelerini kullanmıştı.
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Ticaret Bakanlığınca 81 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişesi nedeniyle bazı ürünlere yönelik artan talepten dolayı tüketicinin korunmasına yönelik fiyat denetimleri yapıldı.
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Antalya Ticaret İl Müdürlüğü, maske ve dezenfektan ürünlerindeki fiyat artışı nedeniyle kentteki eczanelerde denetim yaptı.
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Ekipler, denetimler sonucunda bir de rapor düzenledi. Raporda denetimle ilgili kanun maddelerine ve denetim sonucuna yer verildi.
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Ekipler, denetimler sonucunda bir de rapor düzenledi. Raporda denetimle ilgili kanun maddelerine ve denetim sonucuna yer verildi.
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Bolu’da, korona virüs salgını nedeniyle özellikle hijyen ve temizlik maddelerindeki fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmek için kent merkezindeki marketlerde denetleme yapıldı.
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4 ayrı ekip halinde kentin farklı mahallelerine dağılarak marketlere giden, özellikle kolonya, temizlik, hijyen ürünleri ve makarna reyonlarındaki ürünlerin fiyatlarını kontrol ederek faturalarını incelediler.
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Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan Tüketici Hakları Zabıta Birimine bağlı ekipler ürünleri tek tek kontrol ettiler.
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Ekiplerin yaptıkları incelemelerde marketlerdeki ürünlerde yeni fiyat düzenlemelerinin yapılmadığı görüldü.
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Belediye ve Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri marketlerin yanı sıra eczane ve medikal malzeme satan iş yerlerinde de denetimlerde bulunarak maske ve hijyen ürünlerinin fiyatlarını inceleyerek stok yapılıp yapılmadığını kontrol ettiler. Marketlere alışveriş için gelen vatandaşlar, korona virüsünden korktuklarını belirterek, özellikle kolonya almayı tercih ediyor.
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Gebze Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki eczane, market ve diğer satış yerlerini fahiş fiyat girişimlerine karşı denetledi.
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Ümraniye Belediyesi ekipleri, yeni tip koronovirüsü (Kovid-19) bahane ederek fiyat artışı yapan işletmelere fırsat vermemek için denetimlerini arttırdı.
Title
Zabıta ekipleri, başta temizlik ürünü satan firmalar olmak üzere çok sayıda markette denetim yaptı.
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Van'ın Edremit ilçesinde, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından bazı ürünlerde fahiş fiyat artışına yönelik denetimler başladı.
Title
Edremit Belediyesi zabıta ekipleri, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının yaşanmasından sonra gıda, maske ve hijyen ürünlerinde, fahiş fiyat artışları uygulanmasını engellemek için denetimlerini sıklaştırdı.
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Çin'den birçok ülkeye yayılan koronavirüsten dolayı birçok market ve pazarlamacı; gıda ürünleri başta olmak üzere N95 maskesi, cerrahi maske, eldiven, ateş ölçer, koruyucu tulumlar, kolonyalar ve dezenfektanları fahiş fiyatlarla satmamaları için denetlendi. Ekipler, fiyat, yerli üretim ve logo tanıtım bilgisi, indirim fiyatına esas gerçeklik ve son kullanma tarihi denetimleri yaptı.
Title
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kolonya, dezenfektan ve ıslak mendil fiyatlarında anormal artış olduğu şikayetleri üzerine, belediye ekiplerince alışveriş merkezleri ile marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.
Title
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kolonya, dezenfektan ve ıslak mendil fiyatlarında anormal artış olduğu şikayetleri üzerine, belediye ekiplerince alışveriş merkezleri ile marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.
Title
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kolonya, dezenfektan ve ıslak mendil fiyatlarında anormal artış olduğu şikayetleri üzerine, belediye ekiplerince alışveriş merkezleri ile marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.
Title
Kocaeli’de koronavirüs nedeni ile vatandaşların maske ve dezenfekte ürünlere olan talebini fırsatçılığa dönüştürenlerin engellenmesi amacıyla ekipler tarafından fiyat etiketi denetimi yapıldı.
Title
Kocaeli’de koronavirüs nedeni ile vatandaşların maske ve dezenfekte ürünlere olan talebini fırsatçılığa dönüştürenlerin engellenmesi amacıyla ekipler tarafından fiyat etiketi denetimi yapıldı.
Title
Ümraniye Belediyesi koronavirüsünü (COVİD - 19) bahane ederek fiyat artışı yapan işletmelere fırsat vermemek için denetimlerini arttırdı. Zabıta ekipleri başta temizlik ürünü satan firmalar olmak üzere çok sayıda markette denetim yaptı. Ayrıca ilçedeki led ekranlardan yapılan duyurularla da vatandaşların fahiş fiyat uygulayan işyerlerinin bildirilmesi istendi.
Title
Ümraniye Belediyesi koronavirüsünü (COVİD - 19) bahane ederek fiyat artışı yapan işletmelere fırsat vermemek için denetimlerini arttırdı. Zabıta ekipleri başta temizlik ürünü satan firmalar olmak üzere çok sayıda markette denetim yaptı. Ayrıca ilçedeki led ekranlardan yapılan duyurularla da vatandaşların fahiş fiyat uygulayan işyerlerinin bildirilmesi istendi.
Title
Bursa'da zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kolonya ve dezenfektan fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik iş yerlerinde denetim yaptı.
Title
Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kolonya ve dezenfektan fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik 24 işletme denetlendi.
Title
Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kolonya ve dezenfektan fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik 24 işletme denetlendi.
Title
Kırıkkale'de, koronavirüs nedeniyle maske fiyatlarında fahiş fiyat artışı iddialarına ilişkin 24 iş yerinde denetim gerçekleştirildi.
Title
Kırıkkale'de, koronavirüs nedeniyle maske fiyatlarında fahiş fiyat artışı iddialarına ilişkin 24 iş yerinde denetim gerçekleştirildi.
Bakan'ın talimatı ile harekete geçtiler: 81 ilde fırsatçılara göz açtırmıyorlar
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın hem maske ve diğer sağlık malzemeleri hem de gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere başladıklarını açıklamasının ardından denetim ekipleri sahaya indi.


Gezinin bilinmeyen yüzünü anlattı

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