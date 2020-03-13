​Büyük indirim sonrası benzinin litresi motorinden ucuz olacak

Çin'den birçok ülkeye yayılan koronavirüsten dolayı birçok market ve pazarlamacı; gıda ürünleri başta olmak üzere N95 maskesi, cerrahi maske, eldiven, ateş ölçer, koruyucu tulumlar, kolonyalar ve dezenfektanları fahiş fiyatlarla satmamaları için denetlendi. Ekipler, fiyat, yerli üretim ve logo tanıtım bilgisi, indirim fiyatına esas gerçeklik ve son kullanma tarihi denetimleri yaptı.