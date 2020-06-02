Büyük Oyun: Peak Games 1,8 milyar dolara satıldı

Amerikalı mobil oyun geliştirici şirketi Zynga, tarihinin en büyük satın almasını gerçekleştirerek Türk oyun geliştirici şirketi Peak Games’i 1,8 milyar dolara satın aldı. Bu satışla, Peak teknoloji dünyasında 1 milyar doları geçen bir start-up için kullanılan “unicorn” (mitolojik tek boynuzlu at) tabirini alan ilk Türk şirketi oldu. Peak, faaliyetlerini ekibinde ve yönetiminde hiçbir değişiklik olmadan kendi markası altında sürdürerek bir Türk şirketi olarak kalmaya devam ederken, sadece hisselerini Zynga’ya devredecek. Peak, Türkiye’nin 35 farklı üniversitesinde eğitim görmüş 100 kişilik bir ekipten oluşuyor.

ÖRNEK OLACAK START-UP BAŞARISI

Yaş ortalaması 29 olan ekip çok önemli bir start-up performansı göstererek diğer girişimcilere de örnek oldu. Peak ve Zynga anlaşmasını değerlendiren Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü, “10 yıl içinde global mobil oyun sektörünün devlerinden birini Türkiye’den ortaya çıkardık. Bu hem Peak hem de ülkemiz adına gerçekten gurur verici. Büyümemizi, ilerlememizi ve yarattığımız etkiyi daha da artırmak adına, stratejik bir ortak ile güç birliği yapmak için en doğru zamanı bekledik. Zynga’nın bu stratejik birliktelik için en doğru şirket olduğuna inanıyoruz. Yaptığımız anlaşma en temelinde Peak’in bütün ekibine, yaptıklarına ve yapacaklarına olan güvenin ve Peak’in potansiyelinin bir göstergesi. Mutluyuz, gururluyuz ama en çok da başaracaklarımız için heyecanlıyız” dedi.

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