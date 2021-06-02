​Büyümede çift hane hayal değil: İkinci çeyrek hedefi yüzde 20

Büyümeye net dış talebin katkısı ise 2019 yılı üçüncü çeyreğinden bu yana ilk defa pozitife dönerek 1,1 puan oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Kamu Maliyesi Raporu’na göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde, güçlü yatırımlar ve özel tüketim ile dış talebin desteğiyle büyümede yüksek performans görüldü.

GÜÇLÜ TALEP DESTEKLİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ilk çeyrekte ekonomi yıllık yüzde 7 büyürken, bu dönemde toplam yurt içi talebin (stok dahil) büyümeye katkısı 5,9 puan seviyesinde gerçekleşti. Büyümeye net dış talebin katkısı ise 2019 yılı üçüncü çeyreğinden bu yana ilk defa pozitife dönerek 1,1 puan oldu. Güçlü dış talep nisan ve mayıs aylarında üretimi desteklemeye devam ederken, 2021 yılının ikinci çeyreğine ilişkin öncü göstergeler ekonomide büyüme eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor.

Nisan ayında dayanıklı tüketim talebi güçlü seyrederken, otomobil ve beyaz eşya satışları canlılığını koruyor, tüketim malları ithalatı nisan itibarıyla artışını sürdürüyor. Öte yandan güven endeksleri nisan ve mayıs aylarında zayıflarken, tüketici kredilerinde yavaşlama eğilimi devam ediyor. Rapora göre, 2021 yılı ikinci çeyreğinde güçlü ihracatın ve düşük bazın da önemli katkısıyla çift haneli bir büyüme gerçekleşmesi bekleniyor.

ORTA VADELİ PROGRAMA UYUMLU

Para ve maliye politikalarındaki ihtiyatlı duruşla büyümenin yılın ikinci yarısında ılımlı seyredeceği öngörülürken, bu doğrultuda 2021 yılı GSYH büyümesinin Orta Vadeli Program (OVP) tahmini olan yüzde 5,8 ile uyumlu gerçekleşmesi beklentisi güç kazanıyor. Dış talebin büyümeye önemli ölçüde pozitif katkı sağlaması beklenen 2021 yılında, büyüme kompozisyonunun dengeli bir görünüm arz etmesi öngörülüyor. Bu doğrultuda, gelecek dönemde yurt içinde ve küresel ölçekte salgının ve aşılamanın seyri ekonomik aktivite üzerinde belirleyici olacak. Salgının yeniden hızlanması ekonomik aktiviteyi baskılayabilecekken, salgında ve aşılamada olumlu seyir özellikle hizmetler sektörü görünümünü destekleyecek.

Kovid-19 desteği 661 milyar lira

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin ekonomik büyüklüğü mayıs ayı itibarıyla toplamda 661 milyar liraya ulaşırken, bu tutar GSYH’nin yüzde 11,7’si oldu. Bu tutarın yıl sonuna kadar 715,8 milyar liraya ulaşması öngörülüyor. Bu kapsamda merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcama tutarı 79,4 milyar lira oldu. İşsizlik Sigortası Fonu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan yapılan ödemeleri de dahil edince yapılan harcama tutarı 136,7 milyar liraya ulaştı. Bu fondan kullanılan miktarın yıl sonunda 180,5 milyar liraya ulaşması öngörülüyor.

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CARİ DENGEDE TABLO OLUMLU

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Kamu Maliyesi Raporu’na göre, gelecek dönemde güçlü mal ihracatı, altın ithalatındaki normalleşme, seyahat gelirlerinde beklenen kısmi iyileşme, ılımlı kredi büyümesi ve yapısal reformların cari dengeye olumlu yansıması bekleniyor. Bu doğrultuda cari işlemler açığının milli gelire oranının 2021 yılında yüzde 3 civarına gerileyeceği öngörülüyor. Hükümet tarafından üretim çeşitliliğini ve derinliğini artıran, inovasyonu, rekabetçiliği ve verimliliği odağına alan politikalarla cari dengenin iyileştirilmesi hedefleniyor.

İSTİHDAM 2,4 MİLYON KİŞİ ARTTI

Kovid-19 salgını ve salgının yayılmasını engellemeye yönelik alınan tedbirler nedeniyle 2020 yılında istihdamda kayıplar yaşandı. Başta hizmetler sektörü olmak üzere fiziki temasın daha yüksek olduğu ve turizmle ilintili sektörlerde istihdam kaybı daha da belirgin gerçekleşti. Ekonomik aktivitedeki canlanma ve salgının ekonomiye etkisini azaltmak için alınan önlemlerle birlikte iş gücü piyasası 2020 yılı ikinci yarısında toparlanmaya başlamasına rağmen, 2020 yılı genelinde istihdam, 2019 yılına göre yaklaşık 1,3 milyon kişi azaldı. Bu yıl ise iş gücü piyasasında daha olumlu bir görünüm gözlemlenmekle beraber özellikle hizmetler sektöründeki yavaş toparlanma istihdamı baskılamaya devam ediyor. İş gücü piyasasına yönelik tedbirlerin uygulanmasıyla 2020 yılı Haziran - 2021 yılı Mart döneminde toplam istihdam yaklaşık 2,4 milyon kişi arttı. Bu yıl mart ayı itibarıyla mevsimsel düzeltilmiş istihdam oranı yüzde 44,3’e yükselirken, işsizlik oranı yüzde 13,1 seviyesine geldi.