Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin Asgari ücret erken netleşecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Asgari ücret erken netleşecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin yasal olarak aralık ayı başında başladığını ve sonunda bittiğini hatırlatarak, “Ama tabi aralık sonuna kadar beklemek mecburiyetinde değiliz. 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu defa erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz, onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde” diye konuştu.

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Osman Özgan Yeni Şafak
​Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Asgari ücret erken netleşecek ​​
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, “asgari ücret”le ilgili çalışmalarının bugün sonuçlanacağını belirtti. Bilgin, sonuçları önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaşacağını söyledi.

Vedat Bilginnn
Vedat Bilginnn

Asgari ücret görüşmelerinin yasal olarak aralık ayı başında başladığını ve sonunda bittiğini hatırlatan Bilgin, “Ama tabi aralık sonuna kadar beklemek mecburiyetinde değiliz. 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu defa erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz, onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde” diye konuştu.

Bakan Bilgin, daha önce asgari ücrette işverene sağlanan 75 liralık desteğin yeniden verilip verilmeyeceğine ilişkin ise “O daha önce uygulandı ve bitti. Bu defa işçilerimize destek vereceğiz” dedi. Bilgin ayrıca, “Belirleyeceğimiz rakamın içerisinde bizim doğrudan işçiye vereceğimiz destekle birlikte, işveren o parayı ödeyecek. Doğrudan doğruya işverene değil” dedi.

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