Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilginden 3600 ek gösterge açıklaması Tarih verdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "3600 ek gösterge meselesinin çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde."

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Haber Merkezi İHA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilginden 3600 Ek Gösterge İle İlgili Son Dakika Açıklaması: 3600 Ek Gösterge Ne Zaman?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "3600 ek gösterge meselesinin çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var."

Ayrıntılar geliyor...

3600 bu ay sonu tamam
EKONOMİ
3600 bu ay sonu tamam

Bakan Bilgin'den '3600 ek gösterge' açıklaması: Bu ayın sonunda bitmiş olacak
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Bakan Bilgin'den '3600 ek gösterge' açıklaması: Bu ayın sonunda bitmiş olacak

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