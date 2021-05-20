Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile iki bakanlıkta çok sayıda atama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi 20 Mayıs 2021, 07:01 Son Güncelleme: 20 Mayıs 2021, 07:08 DHA