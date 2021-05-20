Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğanın imzası ile iki bakanlıkta çok sayıda atama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile iki bakanlıkta çok sayıda atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi DHA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına atama
Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliği'ne Mehmet Alper Kan ve Abdurrahman Çalık, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne Cebrail Taşkın atandı.

Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereği yapıldığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Suat Sarıgül, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereğince görevden alınarak yerine Kamu İhale Kurulu Üyesi Necmi Keskinsoy atandı.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: Çok sayıda görevden alma ve atama gerçekleşti
GÜNDEM
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: Çok sayıda görevden alma ve atama gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yeni bakanlığa bakan yardımcıları atadı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yeni bakanlığa bakan yardımcıları atadı
Abone Ol Google News
15 günde 30u aştı

15 günde 30'u aştı

​Son yangında iki milyon liralık kayıp var.
DEAŞa şafak baskını

DEAŞ'a şafak baskını

​İstanbul'da 10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.
İyileşecektiler gittiler

İyileşecektiler
'gittiler'

​İşgalci İsrail travma nedeniyle psikolojik tedavi gören çocukları katletti.
'Acil çağrı'<br>koduyla e-posta

'Acil çağrı'
koduyla e-posta

​HDP'ye Kobani talimatı PYD tarafından verilmiş.
PKK evimizi yıkarken neredeydin

PKK evimizi yıkarken neredeydin

Meral ​Akşener'e cevabı terör mağdurları verdi.
‘Libya modeli’ Atina'yı korkuttu

‘Libya modeli’ Atina'yı korkuttu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, soluğu Kudüs'te aldı.
Haklının güçlü olduğu<br> bir dünya için varız

Haklının güçlü olduğu
bir dünya için varız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i eleştirdiği için ABD'den gelen tepkilere sert cevap verdi.
Özışık'lara suç duyurusu

Özışık'lara suç duyurusu

Bakan Soylu ​“hakaret ve iftira” davası açtı.
Kandil’i çökerteceğiz

Kandil’i çökerteceğiz

Gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruları yanıtladı.
Avrasya’nın ‘ticaret koridoru’ açılıyor

Avrasya’nın ‘ticaret koridoru’ açılıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılması beklenen proje ulusal ve uluslararası yük taşımacılığına köprü olacak.
Bir haftada yüzde 50 eridi

Bir haftada yüzde 50 eridi

​Kripto para borsalarında Çin ve Elon Musk çöküşü.
Ticaret Bakanlığı yasakladı

Ticaret Bakanlığı yasakladı

Etilen polimeri ithalatı 45 gün sonra durdurulacak.
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Beşiktaş şampiyonluğunu kutladı

Beşiktaş şampiyonluğunu kutladı

2020-21 sezonunda mutlu sona ulaşan Beşiktaş kupasını aldı.

​İçişleri Bakanı Soylu gündeme dair soruları yanıtlıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.