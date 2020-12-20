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Ekonomi Çalışmalar tam gaz Seyahat süresi 3,5 saatten 1,5 saate düşecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çalışmalar tam gaz: Seyahat süresi 3,5 saatten 1,5 saate düşecek

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi kapsamında Edirne kent merkezinden de geçecek hızlı tren projesi, kültürel eserlerin silüetini bozmayacak şekilde planlandı. Geçen yıl haziran ayında yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattında çalışmalar hızla devam ediyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı hızlı tren ağına bağlayacak proje ile Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek. Mevcut hat kapasitesi de 4 kat artacak.

Haber Merkezi AA
Hızlı tren alt ve üst yapıları Edirne'deki kültürel varlıkların silüetini bozmayacak.
Hızlı tren alt ve üst yapıları Edirne'deki kültürel varlıkların silüetini bozmayacak.

Yapımı devam eden Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi hızlı tren hattının kent merkezinden geçecek olan kısmına ilişkin proje Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylandı.

  • Buna göre şehir merkezinden geçecek hat, anıt eser olarak tescilli Evliya Kasımpaşa Cami, Süleymaniye Cami, Eski Elektrik Fabrikası ve Darulhadis Cami'nin yanından geçecek.

AA
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Onaylanan projede mevcut hat ve dolgu kısım tamamen kaldırılarak hızlı tren hattı yapılacak yaklaşık yüksekliği 40-45 metre olarak değişen viyadük yapısı üzerinden geçecek.

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesiyle yük ve yolcu taşımacılığı süreleri yarı yarıya azalacak
EKONOMİ
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesiyle yük ve yolcu taşımacılığı süreleri yarı yarıya azalacak

Şehiriçi viyadük tasarımında tarihi eserler, mevcut cadde ve sokak ulaşım hatları göz önünde bulundurularak saatte 210 -215 kilometre olarak kabul edilen hız, şehir içinde saatte 100 kilometre olarak kabul edildi.

  • Hattın şehir içinde viyadükle sağlanması şehir siluetine önemli bir katkı sağlayacağı, mevcut görünümün bozulmasının önüne geçileceği belirtildi. Ayrıca hattın yapımına başlanılmadan geçici olarak yeni bir hat yapılarak ulaşım kesintiye uğramadan geçici hattan devam edecek.

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Ulaşım süresi kısalacak

Geçen yıl haziran ayında yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattında çalışmalar hızla devam ediyor.

  • Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı hızlı tren ağına bağlayacak proje ile Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek. Mevcut hat kapasitesi de 4 kat artacak.

Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule hattında taşınan yükün yıllık 1,53 milyon tondan 9,6 milyon tona ulaşması, yolcu sayısının da yıllık ortalama 600 binden 3,4 milyona çıkması hedefleniyor.

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Sözleşmesi 530 milyon avroya imzalanan proje, 275 milyon avroluk bölümünün Avrupa Birliği hibe fonlarından sağlanacak olması dolayısıyla en büyük hibe projesi olma özelliğini taşıyor.

153 kilometre uzunluğunda çift hatlı, saatte 200 kilometre hıza uygun sinyalli ve elektrifikasyonlu olarak inşa edilecek projede yük ve yolcu trenleri çalışabilecek. Proje kapsamında 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadük yapılacak.

AA
Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek.

Proje, hat güzergahı boyunca organik toprağın korunarak tekrar kullanılması, yaban hayatı için geçişler yapılması ve ses perdesi imalatı gibi tüm çevresel önlemler de dikkate alınarak tasarlandı.

Avrasya Stratejik Altyapı Projeleri Liderlik Forumu'nda "finans ve fonlama" alanında 2019 Yılı İlham Veren Proje Ödülü'ne layık görülen proje kapsamındaki hat üzerinde Çerkezköy, Büyükkarıştıran, Lüleburgaz, Babaeski, Edirne ve Kapıkule'de istasyonlar bulunacak.

Türkiye’nin en akıllı yolu tamamlanıyor
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Türkiye’nin en akıllı yolu tamamlanıyor

Halkalı-Çerkezköy hattı için ihale hazırlık çalışmaları sürüyor

Halkalı-Kapıkule demir yolu hattının diğer kesimi olan 76 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Çerkezköy hattı için ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Toplam uzunluğu 229 kilometre olan Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi tamamlandığında Türkiye ve Trans Avrupa ağları yüksek kalitede birbirlerine bağlanacak.

Ankara-Sivas YHT hattı çalışmalarında son aşamaya gelindi
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Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlandı.
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Ray seriminin büyük bir kısmı tamamlanan projede çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
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Korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen çalışmalara ara verilmezken projenin yıl sonuna tamamlanması hedefleniyor.
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Toplamda 440 kilometrelik ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek olan projenin toplam yatırım maliyetinin 9 milyar 749 milyon lira olduğu bildirildi.
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Yüksek Hızlı Tren hattındaki çalışmaları kısa video ile tanıttı.
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Ankara-Sivas YHT hattı çalışmalarında son aşamaya gelindi
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Ankara-Sivas YHT hattı çalışmalarında son aşamaya gelindi
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Ankara-Sivas YHT hattı çalışmalarında son aşamaya gelindi
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Ankara-Sivas YHT hattı çalışmalarında son aşamaya gelindi
Ankara-Sivas YHT hattı çalışmalarında son aşamaya gelindi
Ankara-Sivas ulaşım mesafesini 2 saate düşürecek Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) çalışmalarında son aşamaya gelindi.


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