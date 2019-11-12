Ekonomi Cari işlemler hesabı eylülde 2 milyar 477 milyon dolar fazla verdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cari işlemler hesabı eylülde 2 milyar 477 milyon dolar fazla verdi

Cari işlemler hesabı eylülde 2 milyar 477 milyon dolar fazla verdi

Cari işlemler hesabı eylülde 2 milyar 477 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 5 milyar 895 milyon dolar oldu.

Haber Merkezi AA
Cari açık açıklandı.
Cari açık açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

  • Buna göre, cari işlemler fazlası eylülde geçen yılın aynı ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler fazlası 5 milyar 895 milyon dolara yükseldi.

Bu gelişmede, eylülde geçen yılın aynı ayına göre dış ticaret açığının 48 milyon dolar azalarak 867 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net gelirlerin 694 milyon dolar artarak 4 milyar 324 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 670 milyon dolar artarak 5 milyar 791 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 619 milyon dolar artışla 3 milyar 471 milyon dolara çıktı.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre 174 milyon dolar artarak 1 milyar 20 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi fazlası ise 4 milyon dolar artarak 108 milyon dolara yükseldi.

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Beklentiler

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler eylülde cari işlemler dengesinin 2 milyar 20 milyon dolar fazla vermesini bekliyordu.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 8 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları 144 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 120 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 149 milyon dolar net alış yaptı.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 30 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 9 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlarda 832 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 479 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları da 510 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 809 milyon dolar ve 138 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirirken, diğer sektörler 682 milyon dolar net kullanım yaptı.

Resmi rezervlerde aynı dönemde 29 milyon doları net artış gözlendi.

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