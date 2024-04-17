|
Ekonomi

Cari işlemler şubatta 3 milyar 265 milyon dolar açık verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı şubatta 3 milyar 265 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 2 milyar 106 milyon dolarlık fazla oluştu.

10:46 - 17/04/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Şubat 2024'te cari işlemler hesabı 3 milyar 265 milyon dolar açık verdi.


Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, şubatta 4 milyar 751 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 381 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 1 milyar 957 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 849 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 46 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.




#cari işlemler hesabı
#Şubat 2024
#TCMB
36 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı neden çalışmıyor?