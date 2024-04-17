Cari işlemler şubatta 3 milyar 265 milyon dolar açık verdi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Şubat 2024'te cari işlemler hesabı 3 milyar 265 milyon dolar açık verdi.
Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, şubatta 4 milyar 751 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 381 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 1 milyar 957 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Birincil gelir dengesi kaleminde 849 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 46 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.
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#Şubat 2024
#TCMB
36 dakika önce