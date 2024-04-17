Cari işlemler şubatta 3 milyar 265 milyon dolar açık verdi

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, şubatta 4 milyar 751 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 381 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 1 milyar 957 milyon dolar olarak gerçekleşti.