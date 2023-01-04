Ekonomi ÇAYKURdan rekor Tarihinin en yüksek kuru çay satımını yaptı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ÇAYKUR'dan rekor: Tarihinin en yüksek kuru çay satımını yaptı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2022 yılında 163 bin ton ile tarihinin en yüksek kuru çay satışını gerçekleştirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
ÇAYKURdan rekor: Tarihinin en yüksek kuru çay satımını yaptı
Foto: Arşiv.

ÇAYKUR 2022 yılında yaklaşık 583 bin ton yaş çay alımı yaparken 115 bin ton kuru çay üretimi gerçekleştirdi.

  • 2022 yılında üretimi gerçekleştirilen kuru çaylarla beraber 2021 yılında stoklarında kalan çayları da satan ÇAYKUR, bu yıl 163 bin ton ile beraber tarihinin en yüksek kuru çay satımını gerçekleştirdi.


"Çaylar satılmış olsa da yetecek kadar var"

Geçen yıllara nazaran bu yıl tarihinin en yüksek kuru çay satımını gerçekleştirdiklerini ifade eden ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, "2021 yılında yaş çay alımımız tarihinde en yüksek olan 860 bin ton yaş çay almıştık ve 163 bin ton kuru çay üretmiştik. 158 bin ton kuru çay satımı yapmıştık. Biz her zaman söylüyorduk, yaş çayda 860 bin ton yaş çay aldık diye abartmıyoruz. Önemli olan aldığımız çayı satabilmek diyorduk. Bu yıl 583 bin ton yaş çay aldık 115 bin ton kuru çay ürettik. Ancak satımımız geçen seneyi de geçti 163 bin tona çıktı. Ürettiğimizi de satmış olduk. Önceki yıllardan kalan kuru çayları da satmış olduk. Çaylar satılmış olsa da yetecek kadar var. 31 Aralık 2022 tarihinde 80-85 bin ton civarında çay stokumuz var. Kampanya açılışına kadar Bu stoğu 25-30 bin ton civarına kadar çekmeyi düşünüyoruz. 2022 yılında kontenjan uygulanmadığı ve kuru çay ve yaş çay fiyatının aynı anda açıklandığı için özel sektörde kampanyaya istekli şekilde girdi. Üretici hem fiyat düşmeden bir bayram havasında geçiş oldu. İnşallah bu yılda devam etmesini bekliyoruz. Ayrıca 9 mağazamızda 500 tona yakın çay satışı yapıldı" ifadelerini kullandı.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim.
ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim.

Sabit fiyat uygulamasına Migros'da katıldı
EKONOMİ
Sabit fiyat uygulamasına Migros'da katıldı

Rekabet Kurulu'ndan teknoloji firmasına para cezası
EKONOMİ
Rekabet Kurulu'ndan teknoloji firmasına para cezası
11ler belli oldu

11'ler belli oldu

​Galatasaray kendi evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor
Son veda

Son veda

​Eski nişanlısı kaçıramayınca boynundan vurmuştu.
Pakistan Senatosu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Nobel Barış Ödülüne aday gösterdi: Tek başına küresel bir felaketin önüne geçti

​ABD'yi sarsan olay: Anne kız için karar verildi.

​Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu.

​Camide verdiği müstehcen poz sonrası soruşturma başlatılmıştı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

​Bakan Soylu: İmamoğlu beni 40 kere aradı kayıtlar burada.

Kapadokya'da yeni bir rekora imza atıldı.

Dünya Kupası'ndaki sistem İspanya Süper Kupası'nda da olacak

Memur ve emeklinin zammı yüzde 30'a çıktı: Hesaplamalar değişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündemdeki soruya yanıt.

Bir kapısının anlatımı 1,5 saat sürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.