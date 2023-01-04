Ekonomi Sabit fiyat uygulamasına Migrosda katıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sabit fiyat uygulamasına Migros'da katıldı

ŞOK Marketler'in ardından, Migros'da temel ihtiyaç ürünlerinde sabit fiyat uygulaması başlattı. Ocak ayı boyunca en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyatları sabitlerken, 3 binden fazla markalı üründe sürekli indirim yapacak.

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Haber Merkezi DHA
Sabit fiyat uygulamasına Migrosda katıldı
Foto: Arşiv

Migros, ocak ayı boyunca en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyatları sabitlerken, 3 binden fazla markalı üründe sürekli indirim yapacak


Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, kısa süre önce, ulusal zincir marketlerin üst yöneticileri ile bir araya gelerek asgari ücret zammının ardından etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunması sonrası Migros da yeni bir kampanya duyurdu.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, enflasyonla mücadele kararlılığıyla yüzlerce temel üründe hem fiyatları sabitledi hem de indirim başlattı.

419 Temel ihtiyaç ürününde sabit fiyat uygulaması

Ocak ayı boyunca un, yağ, çay, şeker, bakliyat, deterjan, çocuk bezi gibi en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyat sabitlemesine giden şirket, aynı zamanda 3 binden fazla markalı üründe ise sürekli indirim yapıyor. Migros, ayrıca 23 farklı gruptaki tüm ürünleri kapsayacak şekilde 20 bine yakın üründe özel olarak yüzde 25'den yüzde 50'ye varan indirimler sunuyor.

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