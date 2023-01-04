Rekabet Kurulu'ndan teknoloji firmasına para cezası

Rekabet Kurulu, 10 Kasım'da gerçekleştirdiği toplantıda, teknolojik ürünler pazarında faaliyet yürüten 'Hiksan Teknoloji' firması hakkındaki; ürünlerinin yeniden satıcısı olan teşebbüslerin, yeniden satış fiyatını belirleyerek, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
Soruşturma sürerken firma tarafından ihlalin varlığı, uzlaşma ara kararında öngörülen azami idari para cezası oranı ve tutarı kabul edildi. Bu kapsamda, firmaya 60 bin 348 TL idari para cezası uygulanmasına, uzlaşma usulü sonucunda cezada yüzde 25 indirim yapılmasına ve 45 bin 329 TL idari para cezası ile soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildi.
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Araçların başta kazalar olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı hasar görmesi sonucunda oluşacak zararları karşılayan kasko, son dönemde artan fiyatları sebebiyle sürücülerin yaptırmaktan kaçındığı bir sigorta seçeceği haline geldi.
Özellikle bütçe aşımı nedeniyle kasko yaptırmaktan kaçınan tüketiciler, ucuz kasko yaptırmanın yollarını arıyor.
Sigorta bedelinin ya da hasarın belli bir yüzdesine kadar oluşan zararların sigortalı tarafından, geriye kalan tutarın ise sigortacı tarafından yüklenilmesini sağlayan muafiyetli kasko, bütçe aşımı sebebiyle kasko yaptırmaktan vazgeçenlere neredeyse yüzde 25 ila 75 arasında tasarruf olanağı sağlıyor.
Hürriyette yer alan haberde ise ucuz kasko yaptırmanın formülü açıklandı.
Hasar onarımında marka yetkili servisleri tercih etmez, sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu özel tamirhaneleri tercih ederseniz kaskonun fiyatı yüzde 20-25 düşer.
Örneğin, piyasa değeri 500 bin lira aracın kaskosu 10 bin lira tutuyorsa, fiyat 7.500 liraya düşer. Özellikle araç yaşı biraz yüksek olan sigortalıların bu seçeneği tercih etmesini öneririm.
Sigorta şirketine, ‘belirli tutarın altındaki hasarları ben öderim, üzerini kasko ödesin’ derseniz, yani muafiyetli kasko yaptırırsanız, kaskonun fiyatı ciddi düşer.
Örneğin, yüzde 1 muafiyet ya da 5 bin liraya kadar olan hasarı siz ödeyip, üzerini kaskonun içine sokarsanız, 10.000 liralık kasko, 7.500 lira iner.
Muafiyet oranını yüzde 2’ye çıkarırsanız, yani 10.000 liraya kadar hasarı cebinizden öderseniz, fiyat yüzde 40 düşer, 10.000 liralık kaskonuz 6.000 lira olur. Bir tampon değişiminin bile 10 bin lira civarına geldiği piyasa koşullarında bazı hasarları sigortalının kendisinin onarım yaptırması daha ekonomik bir tercih olacaktır.
Aracın sadece pert olma durumuna karşı kasko yaptırabilirsiniz. Aracın kısmi hasarlarını siz karşılar, sadece aracın kullanılamayacak hale gelmesi durumunda sigortanın zararı karşılamasını tercih ederseniz, kaskonun fiyatı yüzde 70-75 düşer. Yani, 10.000 liralık kasko, size 2.500-3.000 liraya gelir.
Kasko sigortasından bazı teminatları çıkartarak primi düşürmek mümkün. Örneğin, ikame araç istemez, ihtiyari mali mesuliyeti sınırsız yerine 2-3 milyon lira ile sınırlandırırsanız kaskonuzun bedeli yüzde 10 azalır, 10.000 liralık kaskonuz 9.000 liraya düşer.
Piyasa değeri 700-800 bin lira olan aracınıza tüm teminatları içeren genişletilmiş kasko yaptırdığınızda ödeyeceğiniz prim 14 bin lira iken, dar kasko yaptırırsanız 6 bin lira öderseniz.
Piyasa değeri 1 milyon TL olan aracınıza genişletilmiş kasko yaptırırsanız 21 bin lira ödersiniz, dar kaskoyu tercih ederseniz fiyat 10 bin liraya düşer.
Öte yandan zorunlu trafik sigortasına ise sıfır ve sekiz basamakları eklendi. İlk kez trafik sigortası yaptıran aracın basamak sayısı dört, kazasız sürücünün basamağı ise sekiz olacak. Bu basamaktaki sürücü, yüzde 50 indirimli poliçeye hak kazanacak.
Trafik sigortasında yüzde 50 indirim 1 Ocak 2023’te devreye girdi. Yüzde 200 sür prim de devreye girdi. Yeni 2 basamak eklendi. O yüzden kötü sürücüler yüzde 200 fazla öderken, iyi sürücüler temel tarifeye göre yüzde 50 daha az ödeyecek.
Örneğin temel tarifede trafik sigortası ilk kez birisi yaptırdığında İstanbul için yaklaşık olarak 4 bin 500-5 bin lira civarında bir prim çıkarken, iyi sürücü isen bu 2 bin liraya kadar düşecek.
Ancak kötü sürücüyseniz 15 bin liraya kadar çıkabilir. Yani indirim almanın tek yolu kaza yapmamak, kurallara uyarak dikkatli kullanmaktır.Trafik sigortasını gününde yaptırmazsanız bütün indirimleri kaybedersiniz. Temel tarifeden yaptırırsınız veya cezalı sür primi yaptırmak zorunda kalabilirsiniz. O yüzden trafik sigortasını günü geçmeden yaptırmak çok önemlidir.”
Aracı olanlara ucuz kasko için beş formül: Fiyat yüzde 75 düşebilir
Kaskoda fiyatlarında yüzde 300'e yakın artış gerçekleşince araç sahipleri de uygun fiyatlı kasko yaptırmanın yollarını aramaya başladı. Fiyatlarda yüzde 75'e kadar indirimin önünü açan muafiyetli kasko ise araç sahiplerinin ilgisini çekiyor. İşte ucuz kasko için öne çıkan beş formül ve olası indirim oranları..
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Hükümet, dar gelirlilerin ardından; orta ve orta üstü gelirli vatandaşlar için de yeni bir kampanya hazırladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kampanyaya ilişkin detayları bugün paylaşacak.
Bakan Nebati Murat Beyle saat 10da açıklamamız olacak. Son hazırlıklarımızı yaptık. Kredi faiz oranı yüzde 1in altında olacağını söyleyeyim. Tedbir alıyoruz fiyat artışlarıyla ilgili. Amacımız konut edinimini sağlamak. Haftaya açıklayacağımız KGF paketimiz var. Bir tanesi de konut üretimine yönelik desteklemeler. Oldukça güçlü bir kampanya olacak. Hiçbir şekilde fiyat artışlarını son birkaç aydır gerek internet gerek sahadaki elemanlarımız üzerinden fiyat tespiti yaptık. Fiyatlama yoluna giden olursa incinir. Tedbirimizi aldık dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Dar gelirli vatandaşlarımız için sosyal Konut hamlesi başlatırken, şartları sağlayamayan orta gelirliler için de yeni bir çalışma yapmak istedik. Bu kampanyayı da Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak yürütüyoruz. Kampanya ile hem vatandaşın alım şartları iyileşecek, hem de üretimin artması için geliştiricilere finansal destek sağlanacak. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ana hedefimiz ilk evini alacak vatandaşlara avantaj sağlamak olacak. Kampanya ticari bir araç olmayacak, barınma ihtiyacına çözüm sunacak. Yani biri ‘kampanya şartları güzel, ev alıp satıp kazanayım’ diyemeyecek. Hem yükleniciler hem de bankalarımız aracılığı ile en iyi şartları sunacağız. Bugün geldiğimiz noktada sosyal konutla fiyat artışını durdurmayı başardık. Şimdi yeni kampanya ile bunu korumayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı.
Sektörden edinilen bilgilere göre, ‘Yüzyılın Kampanyası’ ismi ile düzenlenecek kampanyada, gelire göre farklı faiz oranları uygulanacak.
Sektör temsilcileri konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1’in çok altında oranlarla sunulacağını ifade ediyor.
Halen konut kredisi faizleri kamu bankalarında yüzde 1.29 olan faiz oranının özel bankalarda ise yüzde 2.06-3.60 arasında değişiyor.
Kampanyada limitlerin de esnemesi veya kalkması gündemde.
Haziran sonunda 1. el konutlarda konut değer oranı 2 milyon TL’nin altında olanlarda %85, konut değeri 2 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olanlarda %65, konut değeri 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olanlarda azami 3.25 milyon TL olarak belirlenmişti.
10 milyon TL üzerindeki konutlara kredi imkânı kaldırılmıştı.
Yıl içinde İlk Evim ismiyle çok büyük bir sosyal konut hamlesi başlatan bakanlığın, gelecek 10 gün içinde yeni kampanyayı duyurması bekleniyor.
Ödeme süresi de kampanyanın önemli ayaklarından birini oluşturacak.
Bir mortgage modeli üzerinden yapılacak sistemde alıcıları rahatlatmak için 15 yıl vade imkânı getirilmesi planlanıyor.
‘Yüzyılın Kampanyası’ adıyla açıklanacak hamlede konuta erişimin kolaylaşması amaçlanırken, üretim de desteklenecek.
Kampanyada gelir sınırı belirlenmesi de gündemde.
Sosyal konutta olduğu gibi bir hane geliri açıklanması, bu sınırı aşmayanların alım yapması öngörülüyor.
Konutta milyonlarca kişinin beklediği kampanya: İki bakan bugün ortak açıklama yapacak
Dar gelirliler için tarihi sosyal konut hamlesi başlatan hükümet, orta ve orta üstü gelirli vatandaşlar için de yeni bir kampanya hazırladı. İki bakanlığın ortak yürüttüğü çalışmada sona gelindi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kampanyaya ilişkin detayları bugün paylaşacak.