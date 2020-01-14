Ekonomi Cep telefonu alışverişinde taksit sayısı 3 aya düştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cep telefonu alışverişinde taksit sayısı 3 aya düştü

BDDK'ın aldığı karar neticesinde fiyatı 3500 liranın üzerinde olan cep telefonlarında kredi taksit sayısı 3 olarak belirlendi. Daha önce bu taksit sayısı 6 ay olarak uygulanıyordu. Bu rakamın altındaki alışverişlerde ise taksit sayısı 12 ay olarak uygulanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu cep telefonu kredi taksitlerine ilişkin düzenlemeye gitti. Geçtiğimiz günlerde taslağı görüşe açan BDDK kararını Resmi Gazete'de açıkladı.

TAKSİT SAYISI 3 AYA DÜŞÜRÜLDÜ

  • Buna göre, cep telefonlarında fiyatı 3500 lira ve altındaysa kredi taksiti 12 ay, 3500 lira ve üzerindeyse kredi taksiti 3 ayı aşamayacak. Ayrıca bu kredilerin yapılandırılmasında da yeni taksit sayıları geçerli olacak.
Daha önceden bu sınır 6 ay olarak uygulanıyordu.

İşte o açıklama;

  • Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi üç ayı aşamaz. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır.

“(6) Kurul, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak, bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkilidir.”

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