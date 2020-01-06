Cep telefonunda taksit sayısı 3 aya iniyor

Her bin TL'lik alışverişte 100 TL cepte kalacak​​

Mobilya ürünlerinde yüzde 18 olan KDV yüzde 8'e düştü. KDV'deki düşüş fiyatları da yüzde 10 indirecek. Bu da her bin TL'de 100 TL avantaj ortaya çıkaracak. Tabi indirim en çok evlenecek çiftleri sevindirecek. Çünkü toplamda 20 bin TL'yi bulan düğün alışverişinde 2 bin TL cepte kalacak.