Ekonomi Cep telefonunda taksit sayısı 3 aya iniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cep telefonunda taksit sayısı 3 aya iniyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tüketici kredilerinde vade sınırlamasına gidiyor. Buna göre, cep telefonu ve tablet alımı için kullanılan kredilerin vadesinin indirilmesi planlanıyor. Düzenlemeye göre fiyatı 3 bin 500 liranın üzerindeki telefonlar için kullanılan kredilerin taksit sayılarını 6 aydan 3 aya indirilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

BDDK cep telefonu ve tablet alımı kredilerinde vadenin altıdan üç aya indirilmesini öngören yönetmelik taslağı yayımladı

Kurum, bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılmasına yönelik iki taslak yönetmelik yayınladı.

Buna göre, bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 3 ayı, fiyatı 3.500 TL'ye kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı 3.500 TL'nin üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 3 ayı aşamayacak.

20 milyon kiracının zam oranı belli oldu
EKONOMİ
20 milyon kiracının zam oranı belli oldu

Her bin TL'lik alışverişte 100 TL cepte kalacak
EKONOMİ
Her bin TL'lik alışverişte 100 TL cepte kalacak
Kaçakla mücadelede milyarlar harcanıyor

Kaçakla mücadelede milyarlar harcanıyor

6 yıllık çalışma ile kaçak elektrik kullanım oranı yüzde 54.9'a düştü.
Tarihe geçen anlar

Tarihe geçen anlar

Süleymani'nin cenazesinde Hamaney hüngür hüngür ağladı.
Aşırı yağış uyarısı

Aşırı yağış uyarısı

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.
PKK yüzlerce<br>DEAŞ'lı teröristi saldı

PKK yüzlerce
DEAŞ'lı teröristi saldı

Bölgedeki aşiretler DEAŞ'lılara kefil oldu.
Her bin TL'de<br>100 TL cepte kalacak

Her bin TL'de
100 TL cepte kalacak

Uzun zamandır beklenen indirim yeni yılda geldi.
495 TL'yi aştı!

495 TL'yi aştı!

​ABD-İran gerilimi altını da hareketlendirdi.

20 milyon kiracının<br>zam oranı belli oldu

20 milyon kiracının
zam oranı belli oldu

​Son açıklanan veriye göre o oranı geçemeyecek.

Cepte taksit<br>sayısı düşüyor

Cepte taksit
sayısı düşüyor

​Son olarak 6 aya kadar indirilmişti.
'Kırmızı' alarm

'Kırmızı' alarm

​Meteoroloji'den Mersin için peş peşe uyarılar.
Payet sürprizi

Payet sürprizi

​Fransız yıldız bir kez daha Beşiktaş'a önerildi.
İhaneti unutturmaya çalışıyorlar

İhaneti unutturmaya çalışıyorlar

Mustafa Cengiz Zorlu toplantısıyla ilgili konuştu.
'Öldükten sonra paylaşılacaktır!'

'Öldükten sonra paylaşılacaktır!'

​Eski eşinden şiddet gören kadının yardım çığlığı.
Kale'nin<br>kapısı açılıyor

Kale'nin
kapısı açılıyor

​​MİT'in yeni karargahı 'Kale' bugün hizmete giriyor.
Din savaşı mı?

Din savaşı mı?

​ABD Başkanı Trump, İran'ı 1979 göndermesiyle tehdit etti.
Trump'tan<br>yeni tehdit

Trump'tan
yeni tehdit

"Daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımları uygularız"

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.