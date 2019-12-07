Ekonomi Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum 22 ilde ekolojik koridor çalışmaları sürüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 22 ilde ekolojik koridor çalışmaları sürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 22 ilde ekolojik koridor çalışmaları sürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlık olarak 22 ildeki ekolojik koridor çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Ekolojik koridorların ilk örneğini Sultan Alaaddin döneminde Konya'da görüyoruz. Yine, Osmanlı'da ilk millet bahçesi Tanzimat Dönemi'nde Taksim'de açılmıştır" dedi.

Haber Merkezi AA
22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak.
22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Şehirlerin Kimliği, Kimliğin Geleceğe Taşınması ve Kültürel Etkileri" konulu panelde MÜSİAD'ın önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.

Şehirciliğin, mekanların düzenli sağlıklı ve kimlikli bir yaşam haline getirilmesi olduğunu anlatan Kurum, "Şehirler, genç nesillerimizin hayata bakışını yönlendiren mekanlardır. Zira şehir, zamanla kendi kimliğini insanın kimliğiyle bütünleştirir. Çünkü bir insan anne ve babasının kucağında yetiştiği gibi şehrin kucağında yetişir, sokaklarında büyür. Bu nedenle şehre yapılan her yatırım, her dokunuş aslında gelecek nesillere yapılan bir yatırımdır, dokunuştur. Tabii buradaki ilişki karşılıklı. Çünkü şehirler nesilleri yetiştirirken nesiller de sahip oldukları değerlerle şehri geleceğe taşır. Bu kapsamda aktarmaya çalıştığım, değerleri, kimliğimizi, kalkınma anlayışımızı şehirlerimize yansıtmanın en önemli unsurlarından biri de iş adamlarımızın yapacağı katkılardır." diye konuştu.

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Kurum, iş adamlarının ortaya koyacağı fikir ve projelerin şehirleri büyüteceğini vurgulayarak, "Konya'ya dair hedeflerimizi gerçekleştirmek adına çok çalışıyoruz. Konya'ya son 18 yılda eğitimden sağlığa, turizmden ticaret ve sanayiye, altyapı ve üstyapı çalışmaları başta olmak üzere pek çok alanda 47 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bakanlık olarak da bizim 12 milyar lirayı aşan yatırımımız oldu. Bakanlık görevine başladığımız 2018 yılının temmuz ayından bu yana ise 1 milyar 836 milyon liralık yatırım yaptık. 645 milyon liralık yatırımımız ise devam ediyor." ifadesini kullandı.

"İlk millet bahçesi de Tanzimat Dönemi'nde Taksim'de açılmıştır"

Millet bahçelerinin şehirlerin en önemli projelerinden ve şehirlerin önemli simgesi olacağını vurgulayan Bakan Kurum, şunları söyledi:

  • "Bakanlık olarak 22 ildeki ekolojik koridor çalışmalarımız devam ediyor. Ekolojik koridorların ilk örneğini Sultan Alaaddin döneminde Konya'da görüyoruz. Yine, Osmanlı'da ilk millet bahçesi de Tanzimat Dönemi'nde Taksim'de açılmıştır. Konya'da da ilk millet bahçesi cennet mekan Sultan 2. Abdülhamid döneminde Konya Lisesi'nin bulunduğu yere yapıldı. İnşallah biz de bakanlık olarak 2023 yılına kadar 81 ilde 81 milyon metrekarelik alana yapacağımız millet bahçelerimizi halkımızın hizmetine sunacağız. Böylece, kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı 8'den 15 metrekareye çıkaracağız."

59 ilde 35 milyon metrekare alanda 126 millet bahçesinin yapımına devam ettiklerini anımsatan Kurum, "Biliyorsunuz Konya’mızda da çok büyük millet bahçesi projelerimiz var. Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla, Meram Dutlukır'da 900 bin metrekare büyüklüğünde bir millet bahçesinin açtık. Bu kapsamda Konya’da, büyükşehir belediyemizle çok büyük projeler gerçekleştiriyoruz. Konya'nın tarihini, kültürünü geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Bir şehrin kimliğini ortaya koyan değerlerden biri de o şehrin ekonomisidir ve üretimidir." dedi.

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Bakan Kurum, Konya'nın önemli bir kavşak noktası ve her geçen gün gelişen bir şehir olduğuna işaret ederek, yatırımlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Konya'yı lojistik üssü yapacak büyük projeler gerçekleştiriyoruz. Konya 9 organize sanayi bölgesi ve 2 teknoloji geliştirme bölgesi ile gelişmiş bir sanayi altyapısına sahiptir. Bugün, bu tesislerde, son derece geniş bir sektörel alanda üretim yapıyoruz. 35 bin KOBİ, bin 500 ihracatçı firmamızla, 180 ülkeye ihracat yapıyoruz. Biliyorsunuz, bakanlık olarak, şehir merkezlerindeki sanayi alanlarını şehir dışına çıkarıyoruz. Konya'da da sanayi alanlarında dönüşüm yapıyor ve sanayicimizi destekliyoruz. Yine bildiğiniz üzere ASELSAN Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi, Konya'da kuruldu ve kısa zamanda da üretime başlayacak. ASELSAN'ın gelmesiyle, inşallah Konya'nın önü daha da açılacak, hedeflerimize daha kuvvetli bir şekilde yürüyeceğiz."

Öte yandan, Konya'nın ülke ihracatında 12. sırada olduğuna değinen Kurum, ilk 5'e girmesi için sanayici ve iş adamlarından destek istedi.

Panele, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, AK Parti Konya milletvekilleri ve belediye başkanları ile çok sayıda kişi de katıldı.

Bursa’da yine çevre felaketi: Manyas’tan doğan Kara Dere’de binlerce balık öldü
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Manyas Gölü’nden doğan ve 17 köyden geçerek Marmara Denizi’ne ulaşan Kara Dere’de binlerce balık öldü. Yüzlerce balığın nefes almak için suyun üstüne çıktığı ve dakikalar sonra öldüğü kameralara yansıdı.
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Bölge halkı 30 yıldır belirli dönemlerde bu ölümlerin yaşandığını belirtirken, çevreye yayılan koku da vatandaşları rahatsız ve tedirgin ediyor. Yaklaşık 1 hafta önce de Susurluk Çayı’nda balık ölümleri yaşanmış, yetkililer inceleme başlatmıştı.
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Sultaniye Köyü Muhtarı Derviş Mete, “Deremizde balık ölümleri gerçekleşiyor. Yetkililer ve ilgili kurumlar bunun bir çaresini bulması gerekiyor. Burada can çekişen balıkların hepsi ölüyor...
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30 senedir köyümüzde balık ölümleri dönem dönem yaşanıyor. LPG’yi andıran bir koku yayılıyor. Çoluk, çocuk herkes bu havayı soluyor. Su azaldığı zaman su da kirlilik oranı artıyor ve balıklar nefes alamıyor. Balıkların solungaçları tıkanıyor” dedi.
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17 köyü etkiliyor <br> <br> Çevreci Hasan Balças, bundan 4-5 gün önce Susurluk Çayı’nda da binlerce balık ölümü olduğunu hatırlatarak, “Bu konuda orada feryatlarımızı dile getirdik. Manyas Gölü’nden doğan Kara Dere denilen akarsuyumuz 17 köyün içinden geçerek bölgeyi etkiliyor. Bu suların kenarında 1 saat bile duramazsınız...
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O kadar pis kokuyor, kimyasal artıklar hat safhaya ulaşmış durumdadır. Bizim sağlığımıza, geleceğimize zarar veriyor. Yetkililerden mutlaka çözüm bulmalarını talep ediyoruz. İnsanlar buradan can çekişen balıkları götürüyor çoluk çocuklarını yediriyor, kendi yiyor. Bu son derece tehlikeli bir durumdur. Denize akana kadar geçen köylerden çiftçiler tarlalarında sulama yapıyor” diye konuştu.
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Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Genel Sekteri Sedat Güler, 2-3 sene önce Susurluk Çayı’ndaki kirlilik ve ölen balıklarla ilgili eylem yaptıklarını belirterek, “O zaman ölümler Canbalı Deresi’ne ulaşmıştı. Bizler de orada eylem yapmıştık. Bursa ve Balıkesir valiliklerine ulaşmıştık. Sorun kısmen çözülmüştü. Şimdi de Manyas Gölü’nden gelen Kara Dere üzerindeki kirliliği görüyoruz. İlerde bir maya fabrikası var ve bunun deşarj ettiği sudan kaynaklanan balık ölümleri gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.
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“Yılan balıkları havyar dökmek için burayı kullanıyor” <br> <br> Sultaniye Köyü’nde yaşayan Hasan Cankurt ise, “Uluslararası bir belgesel kanalında, yılan balığının havyar dökümü için bu dereyi kullandığını duymuştum. Bu kadar önemli bir derenin bu hale getirmesini ancak insan yapabilir. Bu derede çok eskiden yüzüyor, balığını yiyor ve suyunu içiyorduk” dedi.
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Karacabey İsmetpaşa Mahallesi’nde ikamet eden Ceval Buran, “Kara Dere’de balık ölümleri yaşanmaktadır. Bunun sebebi kimse bilmek istiyoruz. Çevreci dostları bekliyoruz. Böyle katliam olmaz. Buraya dün akşam ilaç salındığının haberini bize verdiler. Balık ölümleri akşam başlamış ve sabaha kadar devam etmiş, hala da devam ediyor” şeklinde konuştu.
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(Özel) Bursa’da yine çevre felaketi...Manyas’tan doğan Kara Dere’de binlerce balık öldü
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(Özel) Bursa’da yine çevre felaketi...Manyas’tan doğan Kara Dere’de binlerce balık öldü
Bursa’da yine çevre felaketi: Manyas’tan doğan Kara Dere’de binlerce balık öldü
Manyas Gölü'nden doğan Kara Dere'de binlerce balık telef oldu. İddiaya göre balık ölümleri bölgeye yakın bir maya fabrikasının atık suyundan kaynaklanıyor.


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