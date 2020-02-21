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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Ağır hasarlı binaların yıkım sürecini başlatıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Ağır hasarlı binaların yıkım sürecini başlatıyoruz. Fatih'te tarihi surların üzerine millet bahçesi yapılacak" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum.
​Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başlıkları;

Bakanlığımız bünyesinde bir komisyon kuracağız içerisinde STK’lar, odalar, İBB temsilcimiz, ilçe belediye başkanlıklarından temsilcilerimiz ve valiliğimizle birlikte tek bir duruş sergileyerek İstanbul’daki vatandaşlarımızın sağlam binalarda oturması için o komisyonun alacağı kararlara hep birlikte uymak suretiyle bu sürecin atımını atmış oluyoruz.

  • Vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek, hızlı bir şekilde dönüşüm sürecini yürütecek, dönüşüm sürecinde kira yardımı vb. gibi birçok düzenlemeleri yapacak. Eğer bir eksiklik var ise yapacağımız yeni kanuni düzenlemelerle sürecin önünü açacak, tarihi Fatih gibi en son Fatih2te tarihi bir çeşme üzerine otellerin yapıldığını gördük ve orada hemen yıkım sürecine girerek o tarihi eserleri gün yüzüne çıkaracak adımları attık.

Bir taraftan tarihsel dönüşümü yapmak durumundayız ki yine bu komisyonun bünyesinde, riskli binaların dönüşümü yönlendirecek ve bu anlamda bir irade ortaya koyacak çalışmayı yapacaklar. Biz bakanlık olarak hem maddi hem manevi hem teknik desteği verecek ve o komisyonla bir bütün halinde çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu toplantıyı ilettiğimizde çok memnun oldular ve herkese selamlarını ilettir, Sayın Cumhurbaşkanımız “Bedeli ene olursa olsun biz bu kentsel dönüşümü yapacağız” dedi.

Dönüştürülmesi gereken birçok alanda projeler başlattık, 2019’da 62 bin kentsel dönüşüm başlattık bunların 25 bini İstanbul’da. Başakşehir’de, Üsküdar’da, Ataşehir’de, Güngören’de, Bağcılar’da birçok ilçemizde projelerimizi başlattık.

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Ortak bir dille ortak bir eylemle siyaset üstü bir bakış açısı ile bu işi başaracağız, vatandaşlarımızla ve ilçe belediye başkanlarımızla el ele vererek bu işi tamamlayacağız. Bir kez daha Yeşilyurt apartmanı gibi çocuklar, anneler, babalar binaların altında kalsın istemiyoruz.

  • Vatandaşlarımızdan da şunu rica ediyorum, gelin riskli binalarımızın tespiti için el ele verelim işlemleri yaptıralım.

Katılımları için başta valimiz olmak üzere, İBB Belediye Başkanımız ve İlçe Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyorum.

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