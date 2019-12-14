Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni kurtarma projesidir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum tartışılan Kanal İstanbul projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Kanal İstanbul, Boğaziçi'ni koruma, kurtarma projesidir. Boğaz'ın özgürlük projesidir.

Kanal İstanbul'u, kıyı yapıları, yat limanları, konteyner limanları, lojistik merkezleriyle ülkemizin geleceği için son derece önemli bir proje olarak görüyoruz. Ülkemiz için olduğu kadar, dünya için de çok önemli bir proje olan Kanal İstanbul'un ÇED sürecinde sona yaklaştık. Projemizi, çevre hassasiyetini en üst düzeyde tutarak yürüttüğümüzü altını çizerek belirtmek isterim.

OYNAT 00:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' tepkisi: Sen otur işine bak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan '100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda Kanal İstanbul'a karşı olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında konuştu. En kısa zamanda ihalesini yaparak Kanal İstanbul'a başlayacaklarını söyleyen Erdoğan, 'Çıkmış belediye başkanları diyor ki, Kanal İstanbul buraya uymaz. Sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin, bütün bunların çalışmalarını gayet iyi yaptık.' diye konuştu. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Boğaziçi imara açılmıyor

Boğaziçi kesinlikle imara açılmıyor. Boğaziçi'nin tarihi ve doğal dokusu ve siluetini koruyoruz. Yeşil alanları arttırıyoruz. Boğaz'da kaçak yapılaşmayla hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu konu, yerel idarelerin çözebileceği bir sorun olmanın ötesine geçmiş, ulusal bir sorun haline gelmiştir.