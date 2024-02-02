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Ekonomi

Çevrim içi video konferans uygulaması Zoom işten çıkarmaya gidiyor

Çevrim içi video konferans uygulaması Zoom'un yaklaşık 150 kişiyi işten çıkarma kararı aldığı bildirildi. Şirketin bu yıl yapay zeka gibi alanlarda işe alımlara da devam edeceği kaydedildi.

07:50 - 2/02/2024 Cuma
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

ABD basınında yer alan haberlere göre, Zoom iş gücünün yüzde 2'sinden azını oluşturan yaklaşık 150 kişiyi işten çıkarma kararı aldı.


Şirketin bu yıl yapay zeka gibi alanlarda işe alımlara devam edeceği kaydedildi.


Şirketin sözcüsü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Zoom'un stratejisiyle uyum sağlamak için ekiplerin düzenli olarak değerlendirildiği aktarıldı.


Açıklamada, "Bunun bir parçası olarak, yetenekleri şirket bünyesine katmak ve gelecek için kritik alanlarda işe alımlara devam etmek için pozisyonların kapsamını yeniden belirliyoruz." ifadesi kullanıldı.




#işten çıkarma
#zoom
#video konferans uygulaması
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