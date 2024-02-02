Çevrim içi video konferans uygulaması Zoom işten çıkarmaya gidiyor

Milyonlarca kişinin internet üzerinden sesli ve görüntülü görüşme için kullandığı Zoom uygulaması hem masaüstü hem de mobil uygulamalarla olabildiğince basit bir çözüm sunuyor. Ancak yine de Zoom ile ilgili detayları bilmeyen çok fazla kişi var. Peki ama Zoom nasıl kurulur ve kullanılır?