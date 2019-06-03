Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Çeyrek altın 405 lira
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram altın 247 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 405 lira

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 246,7 lira seviyesinde dengelendi. Yeni haftada çeyrek altın 405 lira, Cumhuriyet altını ise 1.649 liradan işlem görüyor.

Haber Merkezi AA
3 Haziran 2019 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları.
3 Haziran 2019 gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 246,7 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü dolar kurundaki değer kayıplarına karşın ons altındaki yükselişlerden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 primle 245,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.36 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,61 değer kazancıyla 246,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 405 lira, Cumhuriyet 1.649 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında değer kazanan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,38 yükselişle 1.311,62 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerle yatırımcıların güvenli liman taleplerini artırdığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye ilişkin açıklamasında "Rusya, Suriye ve kısmen de İran'ın, Suriye'nin İdlib ilinde şiddetli saldırılar düzenlediğini ve ayrım gözetmeksizin çok sayıda sivili katlettiğini duyuyorum. Dünya bu katliamı izliyor. Amaç nedir, size ne sağlayacak bu? Durun!" ifadelerini kullanması sonrası piyasalardaki jeopolitik risk fiyatlamasının güçlendiğini ifade eden analistler, bu gelişmeler sonrasında ons altın fiyatının yükselişe geçtiğini kaydetti.

Analistler, güçlenen güvenli liman alımlarının ABD 10 yıllık tahvil faizlerini yüzde 2,1190 ile Eylül 2017'den bu yana en düşük seviyesine düşürdüğünü, altının ons fiyatının ise 1.300 doları aşmasına neden olduğunu kaydetti.

Yurt içinde altının gram fiyatının dolar kuru ve ons altın fiyatlarına bağlı hareket ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan gram altında 248 liranın direnç, 245 liranın ise destek seviyesi olduğunu bildirdi.

Analistler bugün yurt içinde enflasyon yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

REKLAM

Enflasyon rakamları açıklandı
EKONOMİ
Enflasyon rakamları açıklandı

Dolar bayram öncesi haftaya nasıl başladı?
EKONOMİ
Dolar bayram öncesi haftaya nasıl başladı?
Türkiyeyi birlikte büyütelim

Türkiye'yi birlikte büyütelim

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajı yayınladı.
Tarihi rekor kırıldı

Tarihi rekor kırıldı

Yüzde 11,46'lık artışla 16.8 milyar dolara yükseldi.
Hedefi tutturacağız

Hedefi tutturacağız

​Bakan Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması.
Kaza değil cinayet

Kaza değil cinayet

​Fren yerine gaza bastı, iki yaşlı kadını öldürdü.
5 terörist öldürüldü

5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da operasyonun detaylarını Bakanlık açıkladı.
Ordudan müdahale

Ordudan müdahale

Darbe karşıtı gösterilerde ölü ve yaralılar var.
Enflasyon geriliyor

Enflasyon geriliyor

Mayıs ayı verilerine göre yıllık bazda düşüş var.

İmza gol

İmza gol

​Zlatan, fantastik gollerine bir yenisini daha ekledi.

28 teröriste 'pençe'

28 teröriste 'pençe'

Harekatta öldürülen terörist sayısı açıklandı.
Burası İslambol <br>Konstantinapol değil

Burası İslambol
Konstantinapol değil

Erdoğan: Konstantinapol diyene karşı 22 günümüz var.
Şemsiyesiz çıkmayın

Şemsiyesiz çıkmayın

Bazı bölgelerde gök gürültülü yağmur bekleniyor.
Ortak yayına çıkacaklar

Ortak yayına çıkacaklar

​AK Parti ile CHP'li yetkililer 'tarih' için temas kurdu.
Teşkilata tatil yok

Teşkilata tatil yok

AK Parti teşkilatı bayram boyunca sahada olacak.
Seçimden çıkıp kurultaya gidecek

Seçimden çıkıp kurultaya gidecek

24 Haziran hesaplaşması yeniden alevlenecek.
23 Haziran’ın ikamesi yok

23 Haziran’ın ikamesi yok

MHP, İBB seçimleri için şehre kamp kurdu.
Pençe Harekatı: 22 terörist öldürüldü
Gündem

Pençe Harekatı: 22 terörist öldürüldü

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekatı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu. Öte yandan Savunma Bakanlığı, operasyon kapsamında Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiğini de açıkladı.

İran sınırında çatışma: 3 şehit 4 yaralı
Gündem

İran sınırında çatışma: 3 şehit 4 yaralı

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Iğdır'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgeye takviye ekipler gönderilirken, teröristlerin kaçış güzergahlarındaki birliklerin de alarm durumuna geçtiği öğrenildi. Daha sonra hastanedeki askerlerden biri daha kurtarılamadı ve şehit düştü.

İran sınırındaki saldırı: PKK üzerindeki baskıyı hafifletmek istiyor
Gündem

İran sınırındaki saldırı: PKK üzerindeki baskıyı hafifletmek istiyor

Güvenlik güçlerinin son dönemlerde yurt içinde nefes aldırmadığı terör unsurları, Hakurk'ta devam eden 'Pençe' harekatı ile de büyük darbe aldı. Operasyonlar devam ederken, bu sabah İran sınırından gelen şehit haberi ve işçi servisine bombalı saldırı olayı 'Sınırda neler oluyor?' sorusunu da beraberinde getirdi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, PKK'nın İran sınırı ve Karadeniz gibi yerlerdeki saldırılarıyla neyi hedeflediğini yenisafak.com'a anlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.