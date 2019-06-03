Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Enflasyon rakamları açıklandı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre Mayıs ayı verilerine göre, TÜFE Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4.99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19.91 arttı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2019 Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı.
2019 Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) (2003=100) 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 8,88 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda yüzde 4,09, ulaştırmada yüzde 2,18, eğlence ve kültürde yüzde 1,86 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,61 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1,58 ile ev eşyası oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mayıs ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 1,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Yıllık en fazla artış yüzde 28,44 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 26,75, ev eşyası yüzde 24,54, eğlence ve kültür yüzde 20,06 ve lokanta ve oteller yüzde 19,77 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık yüzde 1,57 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,79 artış gerçekleşti.Mayıs 2019’da endekste kapsanan 418 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 103 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

REKLAM

Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 2,67 arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,85 artış gösterdi.Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,87, imalat sanayi sektöründe yüzde 2,87, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 1 artış, su temini sektöründe yüzde 2,51 düşüş olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış tütün ürünlerinde gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 10,27 ile tütün ürünleri, yüzde 7,08 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 6,57 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık mobilya yüzde 3,05, su temini yüzde 2,51, giyim eşyası yüzde 0,48 ile bir önceki aya göre azalan alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış dayanıksız tüketim malında gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Mayıs ayında aylık en fazla artış dayanıksız tüketim malında ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.

2019’da oteller tamamen doldu
EKONOMİ
2019’da oteller tamamen doldu

Vatandaş nöbetçi noterliği sevdi
GÜNDEM
Vatandaş nöbetçi noterliği sevdi
Türkiyeyi birlikte büyütelim

Türkiye'yi birlikte büyütelim

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajı yayınladı.
Tarihi rekor kırıldı

Tarihi rekor kırıldı

Yüzde 11,46'lık artışla 16.8 milyar dolara yükseldi.
Hedefi tutturacağız

Hedefi tutturacağız

​Bakan Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması.
Kaza değil cinayet

Kaza değil cinayet

​Fren yerine gaza bastı, iki yaşlı kadını öldürdü.
5 terörist öldürüldü

5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da operasyonun detaylarını Bakanlık açıkladı.
Ordudan müdahale

Ordudan müdahale

Darbe karşıtı gösterilerde ölü ve yaralılar var.
Enflasyon geriliyor

Enflasyon geriliyor

Mayıs ayı verilerine göre yıllık bazda düşüş var.

İmza gol

İmza gol

​Zlatan, fantastik gollerine bir yenisini daha ekledi.

28 teröriste 'pençe'

28 teröriste 'pençe'

Harekatta öldürülen terörist sayısı açıklandı.
Burası İslambol <br>Konstantinapol değil

Burası İslambol
Konstantinapol değil

Erdoğan: Konstantinapol diyene karşı 22 günümüz var.
Şemsiyesiz çıkmayın

Şemsiyesiz çıkmayın

Bazı bölgelerde gök gürültülü yağmur bekleniyor.
Ortak yayına çıkacaklar

Ortak yayına çıkacaklar

​AK Parti ile CHP'li yetkililer 'tarih' için temas kurdu.
Teşkilata tatil yok

Teşkilata tatil yok

AK Parti teşkilatı bayram boyunca sahada olacak.
Seçimden çıkıp kurultaya gidecek

Seçimden çıkıp kurultaya gidecek

24 Haziran hesaplaşması yeniden alevlenecek.
23 Haziran’ın ikamesi yok

23 Haziran’ın ikamesi yok

MHP, İBB seçimleri için şehre kamp kurdu.
Pençe Harekatı: 22 terörist öldürüldü
Gündem

Pençe Harekatı: 22 terörist öldürüldü

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekatı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu. Öte yandan Savunma Bakanlığı, operasyon kapsamında Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiğini de açıkladı.

İran sınırında çatışma: 3 şehit 4 yaralı
Gündem

İran sınırında çatışma: 3 şehit 4 yaralı

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Iğdır'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgeye takviye ekipler gönderilirken, teröristlerin kaçış güzergahlarındaki birliklerin de alarm durumuna geçtiği öğrenildi. Daha sonra hastanedeki askerlerden biri daha kurtarılamadı ve şehit düştü.

İran sınırındaki saldırı: PKK üzerindeki baskıyı hafifletmek istiyor
Gündem

İran sınırındaki saldırı: PKK üzerindeki baskıyı hafifletmek istiyor

Güvenlik güçlerinin son dönemlerde yurt içinde nefes aldırmadığı terör unsurları, Hakurk'ta devam eden 'Pençe' harekatı ile de büyük darbe aldı. Operasyonlar devam ederken, bu sabah İran sınırından gelen şehit haberi ve işçi servisine bombalı saldırı olayı 'Sınırda neler oluyor?' sorusunu da beraberinde getirdi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, PKK'nın İran sınırı ve Karadeniz gibi yerlerdeki saldırılarıyla neyi hedeflediğini yenisafak.com'a anlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.